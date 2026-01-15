Fiesta Nacional de la Playa de Río: "Lo mejor que tenemos es la gente, la playa y la historia"

En el marco de la edición 37 de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, Elonce dialogó con algunas personas presentes en el público y con artesanos que ofrecen sus productos en la carpa destinada a tal fin.

Las noches de la Fiesta de Concepción del Uruguay se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

“Somos de acá, vinimos a disfrutar a Las Pelotas, estamos esperando con muchas ansias. La fiesta viene genial, muy bien organizada”, comentó un hombre.

Otra joven uruguayense señaló que ingresó al predio 20:30 junto a su familia. “Vinimos a ver a Casanova y a Imaginaria, esperando a Las Pelotas. La noche de rock es lo mejor de la Fiesta de la Playa”, aseguró.

Fiesta Nacional de la Playa de Rio 2026 - Hablamos con el público presente

“La playa, la gente y la historia es lo mejor que tiene Concepción del Uruguay”, subrayó.

Carpa de artesanos

En uno de los stands se ubican emprendedores que realizan productos en cerámica, como tazas. “Somos un taller de Federación. Es la segunda vez que venimos, en 2024 fue la primera vez”, explicó la dueña.

Sobre los precios indicó que tienen un valor de entre $12.000 y $15.000. "Las tazas tienen frases desde el humor como “escucho ofertas”; “hasta que La China se separe”; “no me enojo si me invitan”. Además ofrecen jarras para el fernet, hornitos para vela, mates con formas de carpinchos", enumeró.

Otra de las propuestas se relaciona con la cuchillería artesanal de Federal. “Es la segunda vez que venimos a esta fiesta importante. También vino mi señora a ver Las Pelotas, que es una gran fan. Matamos dos pájaros de un tiro”, dijo entre risas.

“Hago cuchillos de madera económicos para que la gente tenga para un asado, para regalar, también tengo cuchillos deportivos hechos en cuero y madera”, explicó y agregó: “Vivo y trabajo de esto hace 16 años”.

“Hay set de cubiertos con logos de Boca, desde $20.000 hasta $30.000, para todos los bolsillos. La gente busca precios así que trato de hacer productos accesibles”, remarcó.

Otro stand ofrece mates. “Soy de Concepción del Uruguay, hago artesanía en madera, hierro, tablitas. Hay una gran variedad de mates y la gente compra bastante. Tenemos productos económicos desde $19.000 a $48.000, con calabazas seleccionadas y virolas de alpaca, también bombillas cinceladas de alpaca”, explicó el emprendedor que participa por primera vez de la Fiesta Nacional de la Playa de Río.

“Hoy hay bastante gente”, opinó.

Presencia de visitantes entrerrianos y del interior argentino

“Soy de Río Grande, Tierra del Fuego, tengo a toda mi familia acá. Vine varias veces a la Fiesta de la Playa. Tratamos de que esta ciudad siga creciendo. Tengo recuerdos de cuando se hacía en Banco Pelay, era muy linda, espectacular, más cuando venían Los Palmeras. Hermosas eran. Ha cambiado mucho, los roles, hay gente nueva, músicos nuevos”, sostuvo Jorge.

“Hay mucha gente laburando y que siga para adelante. Mi hijo me dijo “papá vamos””, aseguró.

“Me fui a vivir al Sur en el año ’90, vendí todo para irme y traté de crecer allá. Vine en avión, fuimos por escalas hasta Buenos Aires hasta acá”, explicó.

“Acá tenés calor, frío o lluvia y allá tenemos los cuatro climas en el mismo día: nieve, lluvia, calor, sol. En invierno tenemos 15 grados bajo cero y vientos de 40 y 140 kilómetros por hora”, comparó.

El director de Deportes del municipio uruguayense, Osvaldo Lopez, indicó: “Estamos acompañando esta segunda noche, muy contentos de estar acá. Mañana comenzaremos con la playa olímpica en la Isla del Puerto porque vamos a tener la presencia del presidente del Comité Olímpico, Mario Moccia”.

Y explicó: “Playa olímpica es una nueva incorporación del Comité Olímpico y cuenta con tres sedes: Mar del Plata, Rosario y Concepción del Uruguay. El objetivo principal es promover el deporte de competencia, la participación y los valores a través del deporte. Este año, lo que hacemos en el deporte en la Fiesta de la Playa fue incorporado a la propuesta nacional”.

Otro hombre señaló que disfruta la segunda noche de la fiesta junto a sus hijos. “Estamos viendo si sacamos entradas para Luck Ra. Nos gusta la organización, muy buena como todos los años. Los juegos para los chicos y los grandes también están buenos”, aseguró una de las mujeres.

Un formoseño indicó que todos los años viaja a la Fiesta de la Playa de Concepción del Uruguay. “Me encanta, tengo amigos acá y siempre disfruto de la ciudad. Vine hoy de madrugada”, señaló y agregó: “Fui a la Isla del Puerto. Me quedo 15 días”.

“Vinimos a ver Las Pelotas porque es una banda icónica del rock nacional, no soy fan pero me gusta. Amerita venir a escucharla y verla”, dijo otro hombre.

Otro joven, oriundo de Villa Elisa, señaló que es la primera vez que asiste a la fiesta. “Muy linda, muchos sectores de comida, comercios y bandas de la ciudad”, comentó.