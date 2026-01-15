A puro rock y pogo, Las Pelotas deslumbró en la segunda noche de la Fiesta de la Playa de Río

Este jueves continúa la edición 37 de la Fiesta Nacional de la Playa de Río en el Predio Multieventos de Concepción del Uruguay. Las Pelotas regresó a La Histórica tras 21 años y brindó un espectacular show que motivó al público, quien no dudó en poguear la mayoría de los temas.

Con “Corderos de la noche” la icónica banda de rock Las Pelotas llegó al escenario de la 37° Fiesta Nacional de la Playa de Río en Concepción del Uruguay, pasada la medianoche. Las plateas se hicieron a un lado para que el público pudiera poguear y cantar durante toda la noche.

Seguidamente, interpretaron “Desaparecido”, que encendió completamente al eufórico público que no dudó en hacer pogo. “Ya no estás”, fue la otra pieza que hizo vibrar a quienes aguardaron ansiosamente al público.

En esta línea, con los primeros acordes de “¿Qué podés dar?” el público renovó su alegría y emoción para acompañar con el movimiento de remeras y de brazos en lo alto.

Posteriormente, el cantante Germán Daffunchio invitó al escenario a Gabriel Dahbar, integrante de Caya Canaya, para interpretar juntos “Día Feliz”, al son de un gran alboroto entre el público que volvió a celebrar con un gran pogo.

El siguiente tema estuvo dedicado “a todas las víctimas del cielo”, canción homónima para darle paso a “Cómo se curan las heridas”; “Siempre estará” y “Ya lo sabés”.

A continuación presentaron el material del próximo álbum, titulado “Es clara”. Para la renombrada “Personalmente”, Daffunchio se acercó al público, subido a una valla, donde fue abrazado y acompañado por las voces de miles de jóvenes. “Saltando” y “Hasta el fondo del río” fueron otros de los hits que sonaron durante la velada.

“Es un placer venir a tocar a Concepción, alucinante, buena gente, buena onda”, señaló Daffunchio.

Hacia el final interpretaron la canción “¿Para qué?” , en homenaje a Alejandro “Bocha” Sokol, miembro fundador de Sumo y luego cantante principal de Las Pelotas desde 1989 hasta 2008. “Nunca me des la espalda” y “Esperando el milagro” fueron los temas que sonaron hacia el final de la presentación que se extendió poco más de una hora y media.

“Nos vamos con este tema esperando que el mundo no se pudra y no haya más guerras”, sentenciaron al tocar “Capitán América”. Para concluir el show eligieron "Será" y "Bombachitas rosas", que se cobraron la euforia del público que no dejó de alentar en ningún momento.

El paso de artistas locales y regionales

En la previa subieron al escenario Daniel Dubini, seguido por No Somos Nadie y continuado por Bad News que brindó un repertorio de conocidos temas en inglés como “I will survive” de Gloria Gaynor.

“Somos de Concepción, gracias por la escucha atenta y el aguante”, dijeron los integrantes de Bad News.

Además, se compartió una síntesis de la primera noche, en la que Topa y Pim Pam ofrecieron un show infantil.

Posteriormente fue el turno de Imaginaria, con tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con temas como “Un ángel para tu soledad”. La banda provocó los primeros pogos entre los jóvenes del público.

“Gracias Fiesta de la Playa, la fiesta más importante de la provincia de Entre Ríos”, sostuvieron los integrantes de la banda.

Seguidamente, interpretaron una nueva canción y explicaron: “Todavía no está publicada en Spotify pero el video va a salir en los próximos días. Habla de una concientización diferente, ver el lado B de esta historia del Covid, del encierro”, dijo con una fuerte crítica a “la propaganda” referida a la pandemia y a la vacunación.

Con “Canciones que van más allá del tiempo” recordaron a las personas que fallecieron a causa del cáncer.

Cabe recordar que la festividad comenzó este miércoles, con una propuesta para los más chiquitos con la actuación de Topa y Pim Pam.

La palabra de autoridades de la Dirección de Turismo

Lorena Kannemann, integrante de la Dirección de Turismo de Concepción del Uruguay, se refirió al stand presente en el Predio Multieventos. “Mucha gente se acercó esta mañana a la Dirección para consultar sobre la realización de la fiesta en relación al clima", explicó ante Elonce.

Sobre el movimiento turístico, valoró: "Estamos cerrando la primera quincena, hubo bastante movimiento”, aunque aseguró que aún “están procesando los datos”.

Sobre la ocupación hotelera aseguró que “tienen muchas consultas” y marcó que “la frutilla del postre” es la habilitación del camping en Paso Vera y Banco Pelay, balnearios municipales de La Histórica. “Los arroyos es otra de las alternativas que tienen los visitantes para disfrutar”, agregó.

"Todos debemos trabajar para el desarrollo de la actividad turística. Estamos entregando folletería. Pasó gente que vino de Chajarí, La Paz, Federación y Santa Fe a ver a Las Pelotas peor también consultando sobre qué hacer en la ciudad", subrayó.

Y comentó: “Habrá un sorteo con una bolsa con alfajores, vaso de cerveza de la fiesta, con los sabores de los emprendedores y productores uruguayenses”. Quienes pasen por el stand, se saque una foto y etiqueten a la Dirección de Turismo y a la Asociación de Gastronómicos y Hoteleros pueden participar.

"La oficina de turismo trabaja todo el año, no tenemos feriados, es más trabajamos mucho. De 07:00 a 20:00 está abierta la oficina. También en Instagram turismoconcepciondeluruguay con toda la información. Este sábado comenzamos con las escenificaciones teatralizadas, con interpretaciones históricas ubicadas en locaciones como el Colegio del Uruguay y el Correo", explicó.

Continúa la venta de entradas

Tanto de manera online como presencial, se pueden seguir comprando las entradas para todas las noches restantes de la fiesta. El punto de venta presencial se encuentra en el Predio Multieventos de 10 a 12:30 hs, para todos quienes quieran adquirir sus entradas anticipadas y del día de la fecha. A partir de las 19 hs la venta de entradas será solamente para la jornada en curso.

Se recuerda que las anticipadas se pueden adquirir hasta el día anterior al evento al que se desee concurrir. Una vez llegado el día del show, el valor de la entrada deja de ser anticipado.

La venta a través de WhatsApp continúa de lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 16:00 horas, enviando tu mensaje al 351-3248-545, al igual que a través de la web https://www.1000tickets.com.ar las 24 horas.

Cómo sigue la Fiesta de la Playa de Río

Este viernes llega una jornada dedicada a la cumbia con el gran cierre de la mano de Damas Gratis. Pablito Lescano, líder y referente de la cumbia villera, promete hacer bailar al público con un repertorio repleto de clásicos. La noche contará además con una grilla que acompañará la previa y promete mucho baile: Cazadores, Modo Fun, La Aplanadora, Grupo Cinco, Facundo y su Chamamecera Ilusión, y Conjunto Itay.

Dentro del Predio Multieventos, el público puede disfrutar de una amplia variedad de servicios pensados para acompañar cada noche del festival. El evento cuenta con más de 30 foodtrucks que conforman el Patio de Comidas, paseo artesanal, juegos para chicos, servicio de emergencia y una completa oferta gastronómica que incluye comidas rápidas, opciones veganas y alternativas aptas para personas celíacas.

Viernes 16 de enero - DAMAS GRATIS

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 15/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 16/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A1 y A3: $13.200,00 (Hay plateas disponibles)

Sábado 17 de enero - DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 16/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00 (Hay plateas disponibles)

Domingo 18 de enero - LUCK RA

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 17/01/26): $24.000,00

En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector B2: $16.500,00 (Hay plateas disponibles)

