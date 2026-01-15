Con el show de Las Pelotas, el rock le da continuidad a la Fiesta de la Playa

La Fiesta Nacional de la Playa continúa este jueves con una noche especialmente dedicada al rock, uno de los géneros que atraviesa generaciones y despierta pasiones. El Predio Multieventos volverá a vibrar al ritmo de guitarras y pogos, en una jornada que promete una convocatoria multitudinaria y que reafirma el carácter popular y diverso del evento más esperado del verano.

Las noches de la Fiesta de Concepción del Uruguay se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

El cierre de esta noche estará a cargo de Las Pelotas, una de las bandas más emblemáticas del rock nacional. Con Germán Daffunchio al frente, el grupo llegará a Concepción del Uruguay para repasar 36 años de trayectoria, canciones que marcaron época y un repertorio cargado de historia, emoción y energía. Temas que forman parte de la memoria colectiva y que, sin dudas, serán coreados por miles de voces, entre saltos, gritos y el inconfundible ritual del pogo.

Antes del show principal, el escenario será ocupado por una nutrida grilla de artistas locales y de la región, que le pondrán identidad y potencia a la previa. Actuarán Proyecto Efemérides, Casanova, No Somos Nadie, Daniel Dubini, Bad News, Imaginaria y Suma Paciencia, esta última como banda telonera inmediata de Las Pelotas, calentando motores para una noche que promete ser inolvidable.

La presencia de Las Pelotas tiene un significado especial: la banda nació tras la disolución de Sumo y la muerte de Luca Prodan, cuando Daffunchio y Alejandro “Bocha” Sokol decidieron seguir adelante con un proyecto que, con el paso del tiempo, se transformó en una referencia ineludible del rock argentino. Su llegada a la Fiesta de la Playa suma un capítulo destacado a una grilla que combina grandes nombres nacionales con el talento local.

Será, Personalmente, Si Supieras, Hola Que Tal, serán sin dudas acordes que esta noche van a disparar recuerdos y emociones para cantar y disfrutar en la noche. Aunque el pronóstico anuncia la posibilidad de lluvia, desde la organización señalaron que todo está previsto para que el show se desarrolle normalmente.

Sobre la Fiesta de Concepción del Uruguay

Dentro del Predio Multieventos, el público podrá disfrutar de una amplia variedad de servicios pensados para acompañar cada noche del festival. El evento cuenta con más de 30 foodtrucks que conforman el Patio de Comidas, paseo artesanal, juegos para chicos, servicio de emergencia y una completa oferta gastronómica que incluye comidas rápidas, opciones veganas y alternativas aptas para personas celíacas.

Información útil:

– El horario de apertura del predio todos los días es a las 19 hs. Habrá dos filas diferenciadas en el ingreso, una para la compra de entradas y otra para quienes ya cuenten con su ticket comprado de manera anticipada.

– Ingreso de conservadoras: no está permitido el ingreso con conservadoras. Solo se autoriza el ingreso de termolares plásticos. No se permite el ingreso de envases de vidrio, latas ni bidones grandes.

– Reposeras y sillones: se permite el ingreso, con ubicación en sectores determinados por la organización, hasta alcanzar la capacidad máxima.

– Las personas con discapacidad podrán ingresar presentando CUD y DNI. El acompañante deberá contar con entrada, salvo que el CUD indique la necesidad de acompañante.

De esta manera, Concepción del Uruguay vive la 37ª edición de la Fiesta Nacional de la Playa del Río, una celebración que combina música, gastronomía y artesanía, pensada para que uruguayenses y turistas disfruten de una propuesta integral del 14 al 18 de enero.

Venta de entradas y valores

La venta de entradas continúa tanto de manera online como presencial. El punto de venta presencial funciona en el Predio Multieventos de 10 a 12:30 horas, mientras que a partir de las 19 la venta se realiza únicamente para la jornada en curso. Las entradas anticipadas pueden adquirirse hasta el día previo a cada show.

La compra vía WhatsApp se realiza de lunes a viernes de 9 a 16 horas al 351-3248-545, y a través de la web www.1000tickets.com.ar durante las 24 horas.

Jueves 15 de enero: LAS PELOTAS

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 14/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 15/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

SIN PLATEAS

Viernes 16 de enero: DAMAS GRATIS

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 15/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 16/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A1 y A3: $13.200,00 (Hay plateas disponibles)

Sábado 17 de enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 16/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00 (Hay plateas disponibles)

Domingo 18 de enero: LUCK RA

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 17/01/26): $24.000,00

En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector B2: $16.500,00 (Hay plateas disponibles)

