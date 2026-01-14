Fiesta de la Playa: empezó con Topa y PIM PAU que llevaron diversión para los más chicos

REDACCIÓN ELONCE
Con una noche especialmente pensada para los más chicos, el público pudo disfrutar de un espectáculo lleno de brillo y diversión, sumado a las distintas propuestas del patio de juegos. Este jueves habrá rock y un cierre estelar con Las Pelotas.
La Fiesta Nacional de la Playa inició su edición 2026 con una primera noche especialmente pensada para las infancias, donde el brillo, la música y las propuestas recreativas transformaron el predio Multieventos en un gran espacio de celebración familiar.
Desde el atardecer del miércoles, mientras el sol se despedía lentamente, miles de familias comenzaron a llegar para disfrutar de una jornada cargada de diversión y entretenimiento para los más chicos.
El escenario principal se fue llenando de color y sonido con la participación de artistas locales que marcaron el inicio de la programación. Los jóvenes Tadeo y Thiago, Cumbia Down y Atahualpa Puchulu aportaron las primeras canciones de la noche, generando un clima festivo que tuvo como protagonistas a niñas y niños, acompañados por padres, madres y abuelos que compartieron cada momento con entusiasmo.
Desde los primeros acordes, la propuesta dejó en claro su espíritu: una noche pensada casi en exclusividad para el público infantil. Las familias encontraron un espacio cuidado y seguro, donde los más pequeños pudieron disfrutar sin restricciones, cantando, bailando y jugando al aire libre.
Juegos, inflables y una propuesta integral
Antes de los números centrales, la Revolband contagió diversión y energía al público, sumándose a una propuesta integral que incluyó un amplio patio de juegos.
Inflables temáticos, un mini samba, kiosco y distintos espacios recreativos fueron especialmente diseñados para que las infancias vivieran su propia fiesta dentro del predio Multieventos.
Estos sectores se mantuvieron activos durante toda la noche, permitiendo que los chicos alternaran entre los juegos y los espectáculos musicales.
La combinación de música, movimiento y recreación generó un ambiente distendido, en el que la risa y la participación espontánea se multiplicaron en cada rincón del predio.
Casi como una gran celebración infantil a cielo abierto, esta primera experiencia de la Fiesta Nacional de la Playa dedicada a los más bajitos resultó un verdadero éxito de convocatoria y organización.
La presencia constante de las familias y el acompañamiento de propuestas pensadas para todas las edades consolidaron el perfil inclusivo de la jornada inaugural.
Pim Pau y Diego Topa, los grandes protagonistas
El punto culminante de la noche llegó con la presentación de Pim Pau, el trío artístico argentino-brasileño integrado por Lucho Milocco, Eva Harvez y Cássio Carvalho. Con una propuesta que une música, arte y educación, el grupo desplegó un espectáculo interactivo que invitó a chicos y grandes a cantar, moverse y jugar.
Sus canciones, reconocidas en todo el país por su enfoque pedagógico y lúdico, generaron una conexión inmediata con el público infantil, que respondió con palmas, bailes y participación activa durante toda la actuación.
El cierre estuvo a cargo del esperado Diego Topa, uno de los artistas infantiles más convocantes de la Argentina. Con una extensa trayectoria en Disney Channel y programas emblemáticos como La Casa de Playhouse Disney y Junior Express, Topa hizo vibrar el predio con un recorrido musical cargado de clásicos.
Temas como “Me muevo para aquí” y “Ganas de aplaudir” fueron coreados por cientos de chicos que no dejaron de cantar y bailar, coronando una noche inolvidable para las familias que eligieron ser parte de esta fiesta.
Jueves de rock y continuidad de la programación
La Fiesta Nacional de la Playa continuará este jueves 15 de enero con una noche dedicada al rock. En el escenario del predio Multieventos se presentarán las bandas anfitrionas Proyecto Efemérides, Casanova, No Somos Nadie, Daniel Dubini, Bad News, Imaginaria y Suma Paciencia, con un cierre estelar a cargo de Las Pelotas.
La grilla se completará durante el fin de semana con propuestas para distintos públicos y estilos musicales, reafirmando el carácter diverso y convocante del evento.
Venta de entradas y valores
La venta de entradas continúa tanto de manera online como presencial. El punto de venta presencial funciona en el Predio Multieventos de 10 a 12:30 horas, mientras que a partir de las 19 la venta se realiza únicamente para la jornada en curso. Las entradas anticipadas pueden adquirirse hasta el día previo a cada show.
La compra vía WhatsApp se realiza de lunes a viernes de 9 a 16 horas al 351-3248-545, y a través de la web www.1000tickets.com.ar durante las 24 horas.
Jueves 15 de enero: LAS PELOTAS
Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 14/01/26): $20.000,00
En el Predio (día del show 15/01/26): $24.000,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
SIN PLATEAS
Viernes 16 de enero: DAMAS GRATIS
Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 15/01/26): $20.000,00
En el Predio (día del show 16/01/26): $24.000,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
PLATEAS Sector A1 y A3: $13.200,00 (Hay plateas disponibles)
Sábado 17 de enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI
Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 16/01/26): $20.000,00
En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
PLATEAS Sector A2: $17.000,00 (Hay plateas disponibles)
Domingo 18 de enero: LUCK RA
Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 17/01/26): $24.000,00
En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
PLATEAS Sector B2: $16.500,00 (Hay plateas disponibles)
