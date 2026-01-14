Comienza la Fiesta de la Playa de Río: “la grilla está pensada para todas las edades”

Este miércoles dará inicio la 37ª edición de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, uno de los eventos más convocantes del verano entrerriano, que se extenderá hasta el domingo con una amplia propuesta artística, cultural y gastronómica en el Predio Multieventos, ubicado en la antigua estación del ferrocarril.

Las noches de la fiesta se transmitirán en vivo por Elonce, en el marco del ciclo Nuestras Fiestas, una iniciativa que busca difundir celebraciones provinciales y regionales que destacan la identidad cultural, turística y artística de Entre Ríos.

Desde las 20:00 de cada jornada, se presentarán artistas locales y regionales como antesala de los shows centrales, protagonizados por músicos de reconocimiento nacional e internacional. Además, el predio contará con más de 30 food trucks, alrededor de 40 artesanos y un patio de juegos infantiles, consolidando una propuesta pensada para toda la familia.

Fiesta de la Playa en Concepción el Uruguay

Expectativa y organización

En diálogo con Elonce, Ismael Ardaiz, coordinador de Comunicación de la Fiesta de la Playa de Río, señaló que “hoy empieza lo que tiene que ver con los shows artísticos en el predio Multieventos”, y remarcó la expectativa por vivir “cinco noches de muy buena música, con artistas de renombre, nuestros artistas anfitriones, el paseo gastronómico, los deportes del fin de semana, los artesanos y emprendedores”.

El referente explicó que el predio abrirá sus puertas desde las 19, mientras que la apertura del escenario está prevista para las 20. “Aproximadamente a las 22 horas se presentarán las bandas anfitrionas y luego los artistas de cierre. No manejamos un horario totalmente certero por cuestiones como el clima, pero ya está todo preparado, con sonido e iluminación probados”, indicó.

Fiesta de la Playa de Río

Impacto económico y turístico

Ardaiz destacó que el evento representa una fuerte apuesta para la ciudad. “Son inversiones que se hacen desde la ciudad y para la ciudad, y van traccionando mucho la economía, desde los que venden dentro de la fiesta hasta los comercios de la zona, hospedajes, estaciones de servicio, kioscos y supermercados”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que la temporada de verano muestra una importante afluencia turística, con balnearios y campings colmados, lo que genera un impacto positivo en distintos sectores vinculados al turismo y la cultura.

Público esperado y grilla

Sobre la convocatoria, el coordinador expresó que la asistencia dependerá de la grilla y del comportamiento de la venta de entradas, que avanzó a buen ritmo. “Esperamos muchísima gente, incluso la que compra su entrada en puerta. En ediciones anteriores se superaron las 24.000 personas en total y hubo noches que pasaron las 18.000 asistentes”, recordó.

También subrayó que la programación fue pensada para distintos públicos. “La grilla apunta a todas las edades, desde propuestas para mayores de 30 años hasta adolescentes y un cierre bien familiar. Se buscó mantener la calidad de la fiesta con artistas que están muy vigentes”, afirmó.

Entradas y canales de información

Las entradas podrán adquirirse de manera online a través de millticket.com.ar y de forma presencial en la boletería del predio. Los valores en puerta serán de 18.000 pesos para la noche inaugural; 24.000 pesos para jueves, viernes y sábado; y 27.500 pesos para el domingo.

Los artistas de la Fiesta de la Playa de Río

Grilla y precios de entradas

Miércoles 14

Topa Pim Pam

-Entradas: en el predio el día del show: $18.000

-Menores de 12 años: $2.500

-Plateas sector A2: $10.000

Jueves 15

Las Pelotas

-Preventa hasta el 14/1: $20.00

-En el predio el día del show: $24.000

-Menores de 12 años: $2.500

Sin plateas

Viernes 16

Damas Gratis

-Preventa hasta el 15/1: $20.000

-En el predio el día del show: $24.000

-Menores de 12 años: $2.500

-Plateas sector A2: $17.000

Sábado 17

La Joaqui - Alan Gómez

-Preventa hasta el 16/1: $20.000

-En el predio el día del show: $24.000

-Menores de 12 años: $2.500

-Plateas sector A2: $17.000

Domingo 18

Luck Ra

-Preventa hasta el 14/1: $24.00

-En el predio /15/1): $27.000

-Menores de 12 años: $2.500

-Plateas sector A2: $17.000

Las entradas pueden adquirirse a través de la página oficial https://www.1000tickets.com.ar/

Boleterías habilitadas en Concepción del Uruguay

Desde la organización informaron que las bocas habilitadas para la venta de entradas son la Oficina de Turismo (Galarza y Sup. Entrerriano​, lunes a domingo, 10:00 a 14:00); Isla del Puerto (Pórtico de ingreso – Planta baja, lunes a domingo, 14:00 a 20:30); Predio Multieventos (Belgrano y Maipú, lunes a domingo, 14:00 a 20:30).

También hay venta habilitada a través de Whatsapp (lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 horas. 351-3248-545).