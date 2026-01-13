Este miércoles comienza la Fiesta Nacional de la Playa en Concepción del Uruguay

Desde el miércoles 14 al domingo 18 de enero, Concepción del Uruguay vivirá una nueva edición de la edición 37 de la Fiesta Nacional de la Playa de Río. Las actividades se desarrollarán en el Predio Multieventos, la antigua estación del ferrocarril, ubicado en boulevard Los Constituyentes y Belgrano de La Histórica.

Desde las 20:00 de cada noche, se presentarán artistas locales y regionales como antesala de los shows de músicos de renombre nacional e internacional. La fiesta contará con más de 30 food trucks y alrededor de 40 artesanos, además de brindar un patio de juegos infantiles.

Grilla y precios de entradas

Miércoles 14

Topa Pim Pam

-Entradas: en el predio el día del show: $18.000

-Menores de 12 años: $2.500

-Plateas sector A2: $10.000

Jueves 15

Las Pelotas

-Preventa hasta el 14/1: $20.00

-En el predio el día del show: $24.000

-Menores de 12 años: $2.500

Sin plateas

El Predio Multieventos en la edición anterior de la Fiesta de la Playa

Viernes 16

Damas Gratis

-Preventa hasta el 15/1: $20.000

-En el predio el día del show: $24.000

-Menores de 12 años: $2.500

-Plateas sector A2: $17.000

Sábado 17

La Joaqui - Alan Gómez

-Preventa hasta el 16/1: $20.000

-En el predio el día del show: $24.000

-Menores de 12 años: $2.500

-Plateas sector A2: $17.000

Domingo 18

Luck Ra

-Preventa hasta el 14/1: $24.00

-En el predio /15/1): $27.000

-Menores de 12 años: $2.500

-Plateas sector A2: $17.000

Las entradas pueden adquirirse a través de la página oficial https://www.1000tickets.com.ar/

Boleterías habilitadas en Concepción del Uruguay

Desde la organización informaron que las bocas habilitadas para la venta de entradas son la Oficina de Turismo (Galarza y Sup. Entrerriano​, lunes a domingo, 10:00 a 14:00); Isla del Puerto (Pórtico de ingreso – Planta baja, lunes a domingo, 14:00 a 20:30); Predio Multieventos (Belgrano y Maipú, lunes a domingo, 14:00 a 20:30).

También hay venta habilitada a través de Whatsapp (lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 horas. 351-3248-545).

Deportes sobre la playa uruguayense

La directora de turismo municipal, María Laura Saad, anunció como principal novedad que Concepción del Uruguay será sede de la Playa Olímpica, una iniciativa impulsada por el Comité Olímpico Argentino (COI). "Es un orgullo enorme ser una de las pocas playas de río del país elegidas, porque no solo respalda el trabajo deportivo que venimos realizando, sino que también posiciona a la ciudad en los niveles turístico y deportivo durante todo el año", afirmó.

La propuesta deportiva se desarrollará en la Isla del Puerto, a orillas del río Uruguay, e incluirá 14 disciplinas a lo largo de tres fines de semana, entre ellas seven de rugby, handball playa, vóleibol, hockey beach, fútbol femenino y ajedrez, además de competencias que ya son tradicionales en la ciudad.

Origen de la Fiesta de la Playa de Río de La Histórica

Tuvo su inicio en el mes de enero de 1984 en Concepción del Uruguay bajo la denominación de “Fiesta de la Playa”. El objetivo principal de su creación contempló la posibilidad de ofrecer una alternativa recreativa a quienes acampaban en los balnearios de la ciudad y, a su vez, alentar una mayor afluencia de visitantes a través de actividades artísticas, culturales y deportivas.

En un comienzo, el lugar elegido para la realización de la Fiesta era el balneario “Banco Pelay”, una playa natural de más de cinco kilómetros de extensión, convertido en esos años en uno de los principales atractivos turísticos de la modalidad “Sol y Playa” del país, llegando a alcanzar en los meses de enero y febrero un promedio de 900 campamentos por día, con picos de 1100, a lo que se sumaban residentes y visitantes de ciudades vecinas que no se alojaban en el camping.

La segunda edición fue consolidándose al incorporarse eventos que con el transcurso de las ediciones se convirtieron en hitos de la Fiesta, como la “Maratón de la Playa” y el “Seven de la Playa” (hoy recategorizado como “Seven Internacional de la Playa de Río”) y que ha alcanzado 33 ediciones consecutivas. Rápidamente, fue reconocida como “Fiesta Provincial de la Playa”, por lo que en el año 1987 se gestiona su declaración como “Fiesta Nacional”, cuya calificación es otorgada por la Secretaría de Turismo de la Nación a fines del año 1988, pasando a denominarse “Fiesta Nacional de la Playa de Río” y que ha continuado de manera ininterrumpida hasta la actualidad.

En el año 2007, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 8.209 que crea la “Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de la Playa de Río”, de carácter permanente e integrada por diversos actores públicos y referentes del sector privado del ámbito local.