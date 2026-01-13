 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Verano y música en Concepción del Uruguay

Arman el escenario para la Fiesta Nacional de la Playa de Río

A un día del inicio del festival, trabajan en el escenario principal que recibirá a artistas nacionales y más de 30 bandas locales del 14 al 18 de enero en el Predio Multieventos de Concepción del Uruguay.  

13 de Enero de 2026
Va tomando forma el escenario para la Fiesta en La Histórica
Va tomando forma el escenario para la Fiesta en La Histórica

A un día del inicio del festival, trabajan en el escenario principal que recibirá a artistas nacionales y más de 30 bandas locales del 14 al 18 de enero en el Predio Multieventos de Concepción del Uruguay.  

Concepción del Uruguay se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, uno de los eventos más importantes del verano entrerriano, que se celebrará del 14 al 18 de enero. Este martes se dio inicio al armado del escenario principal, una estructura de primer nivel equipada con tecnología de sonido e iluminación pensada para estar a la altura de los grandes eventos.

 

La construcción de esta plataforma marca el comienzo de la puesta a punto del Predio Multieventos, donde se desarrollarán los espectáculos musicales que forman parte de la grilla artística del evento. La Fiesta reunirá propuestas para toda la familia, con shows programados desde la primera noche y actividades culturales y deportivas a lo largo de sus cinco jornadas.

La programación musical ya fue confirmada, con artistas nacionales como Topa y Pim Pau, Las Pelotas, Damas Gratis, La Joaqui acompañada por DJ Alan Gómez y Luck Ra, quienes serán los encargados de animar las distintas veladas. La agenda combinará géneros variados para atraer a públicos de todas las edades.

 

Además de los conciertos, la Fiesta contará con más de 30 food trucks y una feria artesanal con más de 40 puestos, así como espacios dedicados a juegos infantiles y actividades deportivas. Las entradas siguen a la venta con valores populares y podrán adquirirse de manera presencial en puntos habilitados de Concepción del Uruguay o a través de plataformas online.

La puesta en marcha del armado del escenario refleja los preparativos finales para recibir a miles de visitantes que cada año eligen la Fiesta de la Playa para disfrutar de la música, la cultura y el atractivo natural de las costas del río Uruguay.

 

Las entradas están a la venta a través de la plataforma 1000Tickets.

 

Temas:

Fiesta Nacional de la Playa de Río Concepción del Uruguay artistas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso