Arman el escenario para la Fiesta Nacional de la Playa de Río

Concepción del Uruguay se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, uno de los eventos más importantes del verano entrerriano, que se celebrará del 14 al 18 de enero. Este martes se dio inicio al armado del escenario principal, una estructura de primer nivel equipada con tecnología de sonido e iluminación pensada para estar a la altura de los grandes eventos.

La construcción de esta plataforma marca el comienzo de la puesta a punto del Predio Multieventos, donde se desarrollarán los espectáculos musicales que forman parte de la grilla artística del evento. La Fiesta reunirá propuestas para toda la familia, con shows programados desde la primera noche y actividades culturales y deportivas a lo largo de sus cinco jornadas.

La programación musical ya fue confirmada, con artistas nacionales como Topa y Pim Pau, Las Pelotas, Damas Gratis, La Joaqui acompañada por DJ Alan Gómez y Luck Ra, quienes serán los encargados de animar las distintas veladas. La agenda combinará géneros variados para atraer a públicos de todas las edades.

Además de los conciertos, la Fiesta contará con más de 30 food trucks y una feria artesanal con más de 40 puestos, así como espacios dedicados a juegos infantiles y actividades deportivas. Las entradas siguen a la venta con valores populares y podrán adquirirse de manera presencial en puntos habilitados de Concepción del Uruguay o a través de plataformas online.

La puesta en marcha del armado del escenario refleja los preparativos finales para recibir a miles de visitantes que cada año eligen la Fiesta de la Playa para disfrutar de la música, la cultura y el atractivo natural de las costas del río Uruguay.

Las entradas están a la venta a través de la plataforma 1000Tickets.