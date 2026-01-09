Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río de Concepción del Uruguay

Artistas de la Fiesta de Concepción del Uruguay

La edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Playa de Río de Concepción del Uruguay fue presentada este viernes en la secretaría provincial de Turismo, en Paraná, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario estival de Entre Ríos. La celebración se desarrollará del 14 al 18 de enero y tendrá como epicentro el predio multieventos y las playas a orillas del río Uruguay, con una agenda que combinará actividades deportivas, culturales y espectáculos musicales.

Fiesta de Concepción del Uruguay (foto archivo)

Durante la presentación, el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, remarcó la importancia de sumar una nueva fiesta nacional al calendario provincial.. En ese marco, destacó que "la Fiesta Nacional de la Playa de Río representa el origen del turismo entrerriano". “Entre Ríos es un destino de playa y río, por nuestra situación geográfica, y esta fiesta simboliza eso: el contacto directo con el río y la playa”, explicó.

Satto subrayó que, más allá de los cambios logísticos y de infraestructura que se dieron con el paso del tiempo, la esencia del evento se mantiene. “Toda la parte deportiva y cultural se hace en la playa”, afirmó.

Playa Olímpica y deportes de alto nivel

Por su parte, la directora de turismo de Concepción del Uruguay, María Laura Saad, brindó detalles sobre una de las principales novedades de esta edición: la realización de la Playa Olímpica, una propuesta impulsada por el Comité Olímpico Argentino. “Somos una de las dos playas de río elegidas a nivel nacional, junto con Rosario, y para nosotros es un orgullo enorme”, señaló.

En ese contexto, explicó que desde este fin de semana comenzarán las actividades deportivas, que se extenderán durante tres fines de semana consecutivos. Se desarrollarán 14 disciplinas, entre ellas seven de rugby, handball playa, vóley playa, hockey playero, tejo, ajedrez y fútbol femenino, que ya es un clásico del evento. Las competencias se llevarán adelante en la Isla del Puerto, a orillas del río Uruguay.

Saad remarcó que el respaldo del Comité Olímpico Argentino no solo fortalece la propuesta deportiva, sino que también posiciona a la ciudad a nivel turístico. “Estas actividades se difunden a través de señales nacionales y eso permite que Concepción del Uruguay se conozca y sea visitada durante todo el año”, sostuvo.

Grilla artística, entradas y propuesta familiar

En relación a la creciente del río Uruguay, la organización aclaró que las playas permanecen abiertas y que el evento artístico no se verá afectado, ya que se realizará íntegramente en el Predio Multieventos.

Luck Ra será uno de los artistas principales de la fiesta de Concepción del Uruguay

Desde la comisión organizadora se informó que la fiesta contará con más de 30 food trucks, una feria con más de 40 artesanos, juegos infantiles y una noche especialmente dedicada a las infancias. La grilla artística incluye shows de bandas anfitrionas y artistas nacionales como Las Pelotas, La Joaqui, DJ Alan Gómez y un cierre a cargo de Luck Ra.

Las entradas tendrán valores populares y podrán adquirirse en puntos de venta físicos y de manera online a través de la web www.1000tickets.com.ar La apertura del predio será a las 19 y los shows comenzarán a partir de las 20.

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río de Concepción del Uruguay

Con una propuesta integral que combina turismo, deporte, cultura y música, la Fiesta Nacional de la Playa de Río se proyecta como uno de los grandes atractivos del verano entrerriano.

Valores de las entradas

● *Miércoles 14 de enero: PIM PAU + TOPA*

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 13/01/26): $15.000,00.

En el Predio (día del show 14/01/26): $18.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $10.000,00.

● *Jueves 15 de enero: LAS PELOTAS

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 14/01/26): $20.000,00.

En el Predio (día del show 15/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

Sin Plateas

● *Viernes 16 de enero: DAMAS GRATIS*

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 15/01/26): $20.000,00.

En el Predio (día del show 16/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00.

● *Sábado 17 de enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI*

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 16/01/26): $20.000,00.

En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00.

● *Domingo 18 de enero: LUCK RA*

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 17/01/26): $24.000,00.

En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A1 -A3: $20.000.