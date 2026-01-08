 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Con la atracción del Seven de la Playa, hockey arena y beach vóley se presentaron los eventos deportivos de la Fiesta de la Playa

Este jueves se presentó en conferencia de prensa la grilla de eventos deportivos de la Fiesta Nacional de la Playa que se realizarán con el aval del Comité Olímpico Argentino en el marco del programa "Playa Olímpica".

8 de Enero de 2026
Imagen de la presentación.
Imagen de la presentación. Foto: Fiesta de la Playa.

Este jueves se presentó en conferencia de prensa la grilla de eventos deportivos de la Fiesta Nacional de la Playa que se realizarán con el aval del Comité Olímpico Argentino en el marco del programa "Playa Olímpica".

Este jueves se presentó en conferencia de prensa la grilla de eventos deportivos de la Fiesta Nacional de la Playa que se realizarán con el aval del Comité Olímpico Argentino en el marco del programa "Playa Olímpica".

 

Fue gracias al trabajo en conjunto de la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de la Playa y la Municipalidad de Concepción del Uruguay a través de la Dirección de Deportes.

 

Estos eventos tendrán como sede de forma simultánea nuestra ciudad, así como también otros puntos del país como Mar del Plata, Chapadmalal y Rosario, entre otras.

 

La agenda deportiva que corresponde a nuestra ciudad cuenta con distintas disciplinas que se desarrollarán entre el 10 y el 25 de enero, para las cuales están abiertas las inscripciones. La grilla se compone de la siguiente manera:

 

10/01 Y 11/01 TORNEO DE "BEACH VOLEY DE CUARTETAS" FEMENINO Y MASCULINO Fiscaliza Agrupación de Beach Vóley y Dirección de Deportes –

Contacto 3442549317/454532

 

10/01 TORNEO DE "LUCHA DE PLAYA"

Fiscaliza Escuela de Lucha Olímpica del Club Bajada Grande – Contacto 3442641999

 

10/01 "REGATA DE OPTIMIST"

Fiscaliza Yacht Club Entrerriano – Contacto 3442479736

 

10/01 Y 11/01 TORNEO "HANDBALL DE PLAYA"

Fiscaliza Dirección de Deportes, CEF Nº 3 y F.E.H. - Contacto 3442454532/648799

 

10/01 "PESCA DEPORTIVA NOCTURNA"

Fiscaliza Club de Pesca "Martín Pescador" – Contacto 3442518158

 

11/01 TORNEO DE "TEJO POR PAREJAS"

Fiscaliza Agrupación de Tejo "El Trencito" – Contacto 3442541247

 

17/01 "35º SEVEN INTERNACIONAL DE LA PLAYA DE RUGBY 2026".

Fiscaliza Club Universitario – Contacto 3442478750

 

17/01 Y 18/01 COMPETENCIAS DE CANOTAJE "SHORT RACE" K1 Y K2 MIXTO Coordinadora Magdalena Garro – Contacto 3442501313

 

17/01 "HOCKEY ARENA MIXTO" Fiscaliza Club Tomás de Rocamora – Contacto 3434733746

 

17/01 "REGATAS DE VELEROS".

Fiscaliza Yacht Club Entrerriano – Contacto 3442479736

 

17/01 EXHIBICIÒN DE "WUSHU KUNG FU" PLAYA OLÌMPICA

Fiscaliza Federación Argentina – Contacto 1133265920

 

18/01 DEPORTES NÁUTICOS

Coordina Asociación Uruguayense de Kitesurf y Windsurf – Contacto 3442612988

 

24/01 Y 25/01 TORNEO DE AJEDREZ FIESTA DE LA PLAYA

Fiscaliza Taller Municipal de Ajedrez – Contacto 3442480875

 

24/01 Y 25/01 TORNEO DE "FUTBOL PLAYA FEMENINO"

Fiscaliza Dirección de Deportes – Contacto 3442520210

 

24/01 Y 25/01 TORNEO DE "BEACH NEWCOM"

Fiscaliza Liga de Newcom CDU – Contacto 3442646837

 

24/01 "ENCUENTRO DE DEPORTES ADAPTADOS"

Coordina: Escuela Municipal de Deportes Adaptados – Contacto 3442453480

 

24/01 Y 25/01 EXHIBICIÓN DE PADEL ARENA Y DEPORTES NÁUTICOS

Temas:

Fiesta de la Playa de Río
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso