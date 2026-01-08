Con la atracción del Seven de la Playa, hockey arena y beach vóley se presentaron los eventos deportivos de la Fiesta de la Playa

Este jueves se presentó en conferencia de prensa la grilla de eventos deportivos de la Fiesta Nacional de la Playa que se realizarán con el aval del Comité Olímpico Argentino en el marco del programa "Playa Olímpica".
Este jueves se presentó en conferencia de prensa la grilla de eventos deportivos de la Fiesta Nacional de la Playa que se realizarán con el aval del Comité Olímpico Argentino en el marco del programa "Playa Olímpica".
Fue gracias al trabajo en conjunto de la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de la Playa y la Municipalidad de Concepción del Uruguay a través de la Dirección de Deportes.
Estos eventos tendrán como sede de forma simultánea nuestra ciudad, así como también otros puntos del país como Mar del Plata, Chapadmalal y Rosario, entre otras.
La agenda deportiva que corresponde a nuestra ciudad cuenta con distintas disciplinas que se desarrollarán entre el 10 y el 25 de enero, para las cuales están abiertas las inscripciones. La grilla se compone de la siguiente manera:
10/01 Y 11/01 TORNEO DE "BEACH VOLEY DE CUARTETAS" FEMENINO Y MASCULINO Fiscaliza Agrupación de Beach Vóley y Dirección de Deportes –
Contacto 3442549317/454532
10/01 TORNEO DE "LUCHA DE PLAYA"
Fiscaliza Escuela de Lucha Olímpica del Club Bajada Grande – Contacto 3442641999
10/01 "REGATA DE OPTIMIST"
Fiscaliza Yacht Club Entrerriano – Contacto 3442479736
10/01 Y 11/01 TORNEO "HANDBALL DE PLAYA"
Fiscaliza Dirección de Deportes, CEF Nº 3 y F.E.H. - Contacto 3442454532/648799
10/01 "PESCA DEPORTIVA NOCTURNA"
Fiscaliza Club de Pesca "Martín Pescador" – Contacto 3442518158
11/01 TORNEO DE "TEJO POR PAREJAS"
Fiscaliza Agrupación de Tejo "El Trencito" – Contacto 3442541247
17/01 "35º SEVEN INTERNACIONAL DE LA PLAYA DE RUGBY 2026".
Fiscaliza Club Universitario – Contacto 3442478750
17/01 Y 18/01 COMPETENCIAS DE CANOTAJE "SHORT RACE" K1 Y K2 MIXTO Coordinadora Magdalena Garro – Contacto 3442501313
17/01 "HOCKEY ARENA MIXTO" Fiscaliza Club Tomás de Rocamora – Contacto 3434733746
17/01 "REGATAS DE VELEROS".
Fiscaliza Yacht Club Entrerriano – Contacto 3442479736
17/01 EXHIBICIÒN DE "WUSHU KUNG FU" PLAYA OLÌMPICA
Fiscaliza Federación Argentina – Contacto 1133265920
18/01 DEPORTES NÁUTICOS
Coordina Asociación Uruguayense de Kitesurf y Windsurf – Contacto 3442612988
24/01 Y 25/01 TORNEO DE AJEDREZ FIESTA DE LA PLAYA
Fiscaliza Taller Municipal de Ajedrez – Contacto 3442480875
24/01 Y 25/01 TORNEO DE "FUTBOL PLAYA FEMENINO"
Fiscaliza Dirección de Deportes – Contacto 3442520210
24/01 Y 25/01 TORNEO DE "BEACH NEWCOM"
Fiscaliza Liga de Newcom CDU – Contacto 3442646837
24/01 "ENCUENTRO DE DEPORTES ADAPTADOS"
Coordina: Escuela Municipal de Deportes Adaptados – Contacto 3442453480
24/01 Y 25/01 EXHIBICIÓN DE PADEL ARENA Y DEPORTES NÁUTICOS