Últimos días para comprar anticipadas para la Fiesta Nacional de la Playa de Río 

Hasta el martes 13 de enero inclusive se pueden adquirir las entradas anticipadas de cada una de las noches de la Fiesta Nacional de la Playa de Río. Son entonces los últimos 2 días para comprar entradas a precio promocional en los distintos puntos de venta, tanto online como de manera presencial en Concepción del Uruguay.

Los puntos de venta presenciales en Concepción del Uruguay son los siguientes: De lunes a domingo de 10:00 a 14:00 horas: Oficina de Turismo (Galarza y Supremo Entrerriano). De lunes a domingo de 14:00 a 20:30 horas: Predio Multieventos (Belgrano y Maipú) y Costanera Isla del Puerto (Pórtico de ingreso – Pl. baja).

Estos puntos de venta se mantienen hasta el día martes 13. A partir del miércoles 14, la venta presencial se concentra en un solo punto de venta que es en el Predio Multieventos de 10 a 12:30 hs para venta de entradas anticipadas y del día de la fecha, y a partir de las 19 hs la venta de entradas será para la misma jornada.

Se recuerda que la entrada anticipada se puede adquirir hasta el día anterior al evento al que se desee concurrir. Una vez llegado el día del show, el valor de la entrada deja de ser anticipado.

La venta a través de WhatsApp, de lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 16:00 horas, enviando tu mensaje al 351-3248-545 se mantiene, al igual que a través de la web https://www.1000tickets.com.ar las 24 hs.

Los diferentes sectores de plateas se irán habilitando parcialmente a medida que se vendan las ubicaciones. Gracias a los convenios firmados entre la Fiesta de la Playa y Banco Entre Ríos, los que posean tarjeta de crédito de esta entidad bancaria podrán pagar sus entradas y plateas hasta en 6 cuotas sin interés. Este beneficio está disponible sólo para la venta en puntos de venta presenciales y con tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos.

Comienza la fiesta

Concepción del Uruguay se prepara para vivir la 37ª Fiesta Nacional de la Playa de Río, que se desarrollará del 14 al 18 de enero. Durante cinco noches, el Predio Multieventos será el lugar de encuentro obligado para miles de vecinos y visitantes que podrán disfrutar de música en vivo, gastronomía regional y variadas propuestas culturales al aire libre.

En su edición 2026, la Fiesta Nacional de la Playa de Río apuesta a ampliar y diversificar su público, incorporando una propuesta inédita en la provincia: la apertura de la Fiesta será con una noche especialmente pensada para las infancias. Diego Topa, que supo brillar en la pantalla de Disney Junior, y el trío Pim Pau, referentes indiscutidos del entretenimiento para niñas y niños, protagonizarán una velada especial que contará con un patio de juegos diseñado exclusivamente para el público infantil, con inflables temáticos, mini samba y un Candy Bar, generando un espacio seguro, lúdico y lleno de alegría para que los más chicos vivan una verdadera fiesta.

Pero ese será sólo el comienzo. El jueves 15, el rock nacional dirá presente con Las Pelotas, una banda legendaria que llegará a la ciudad con un repertorio cargado de clásicos; la cumbia popular de Damas Gratis y Pablito Lescano, protagonistas de una noche viernes que promete ser multitudinaria. Para el sábado 17, la música urbana y el RKT tomarán el escenario mayor, con La Joaqui y DJ Alan Gómez, referentes de una de las escenas más convocantes del momento; y se espera un gran cierre el domingo a puro baile y cuarteto, de la mano de Luck Ra, uno de los artistas más escuchados del país.

Mucho más que música

La experiencia de la Fiesta Nacional de la Playa se completa con una destacada propuesta

gastronómica, en la que emprendedores y comercios locales ofrecerán una amplia variedad de opciones: comidas rápidas, platos veganos y alternativas aptas para personas celíacas,

garantizando una oferta inclusiva y diversa para todos los gustos y necesidades.

Como es tradición, el Paseo Artesanal aportará color y creatividad al evento, con la participación de más de 30 artesanos y emprendedores de la región. Allí se podrán encontrar productos únicos, de elaboración local, ideales para llevarse un recuerdo de la ciudad y apoyar el trabajo de la economía regional.

Por último, el predio contará con barras de tragos y la venta de ecovasos temáticos de la Fiesta Nacional de la Playa de Río y de los artistas principales reforzando el compromiso del evento con el cuidado del ambiente y la reducción de residuos.

También en el marco de La Fiesta Nacional de la Playa, desde el 10 de enero habrá tres fines de semana con actividades deportivas en la Isla del Puerto. Se trata de la "Playa Olímpica", impulsada por el Comité Olímpico Argentino, tiene como objetivo acercar distintas disciplinas deportivas a vecinos, vecinas y visitantes, promoviendo la participación, la recreación y los valores del olimpismo.

Con playas, río, naturaleza y una agenda cultural, turística y deportiva que acompaña la

temporada estival, Concepción del Uruguay invita a turistas y vecinos a vivir la 37ª Fiesta Nacional de la Playa de Río.

Valores de entradas y plateas

● Miércoles 14 de enero: PIM PAU + TOPA

Anticipadas (hasta el 13/01/26): $15.000,00.

En el Predio (día del show): $18.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $10.000,00.

● Jueves 15 de enero: LAS PELOTAS (sin plateas)

Anticipadas (hasta el 14/01/26): $20.000,00.

En el Predio (día del show): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

● Viernes 16 de enero: DAMAS GRATIS

Anticipadas (hasta el 15/01/26): $20.000,00.

En el Predio (día del show): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00.

● Sábado 17 de enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI

Anticipadas (hasta el 16/01/26): $20.000,00.

En el Predio (día del show): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00.

● Domingo 18 de enero: LUCK RA

Anticipadas (hasta el 17/01/26): $24.000,00.

En el Predio (día del show): $27.500,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $22.000,00.