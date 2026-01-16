Fin de semana a pura playa en Concepción del Uruguay: Paso de Vera se llena de turismo y calor

REDACCIÓN ELONCE
La baja del nivel del río Uruguay provocó condiciones favorables para que la gente pueda acercarse al balneario para disfrutar del agua.
El verano 2026 se vive con intensidad en Concepción del Uruguay, donde el calor, el turismo y la actividad cultural volvieron a convertir la costa del río Uruguay en uno de los puntos más convocantes de la provincia. Durante la jornada de este viernes, la playa Paso de Vera reunió a familias, jóvenes y visitantes que aprovecharon el descenso del río para disfrutar de un día ideal.
Concepción del Uruguay atraviesa una temporada marcada por el regreso sostenido del turismo y por la realización de la 37ª edición de la Fiesta Nacional de la Playa, lo que genera movimiento en toda la ciudad y en sus cuatro playas habilitadas.
Sol, río y gastronomía en Paso de Vera
El móvil de Elonce recorrió el tradicional parador de Paso de Vera, donde el clima veraniego potenció el consumo gastronómico. Desde el sector confirmaron que las jornadas previas fueron muy concurridas y que la demanda se mantiene incluso con lluvia.
El parador ofrece variedad de bebidas, comidas rápidas y platos elaborados. Entre las opciones más consultadas se encuentran las empanadas de pescado, elaboradas con dorado o tararira provenientes del propio río Uruguay, además de cortes de carne a la parrilla. El parrillero detalló que trabajan “desde el mediodía hasta la noche” y que el flujo de turistas se sostiene durante toda la semana.
Agua cálida y bancos de arena
Las condiciones del río Uruguay favorecieron la estadía en la playa. Tras las semanas de crecida, el nivel bajó a 2,30 metros, lo que permitió habilitar el balneario y formó los característicos bancos de arena que permiten caminar largas distancias dentro del agua. Guardavidas y personal municipal trabajan en el ordenamiento del espacio y en el control dentro del sector boyado.
Turismo, camping y agenda cultural
La temporada en Concepción del Uruguay también se impulsa con el camping de Paso de Vera, donde visitantes pueden pernoctar y disfrutar de actividades al aire libre en un entorno natural. Desde el municipio destacan que la combinación de playa, gastronomía y eventos culturales convirtió al balneario en uno de los sitios más elegidos por quienes buscan descanso y entretenimiento.
En paralelo, Concepción del Uruguay transita un fin de semana clave con la continuidad de la Fiesta Nacional de la Playa. Este viernes estaba prevista la presentación de Damas Gratis, mientras que el sábado será el turno de La Joaqui y DJ Alan Gómez, con cierre de Luck Ra el domingo.
Con playa, camping, espectáculos y gastronomía, la histórica Concepción del Uruguay se posiciona nuevamente como uno de los destinos más concurridos del verano entrerriano. La proyección turística para el resto del mes se mantiene positiva y el movimiento en Paso de Vera lo confirma.