 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Verano en Entre Ríos

Fin de semana a pura playa en Concepción del Uruguay: Paso de Vera se llena de turismo y calor

La baja del nivel del río Uruguay provocó condiciones favorables para que la gente pueda acercarse al balneario para disfrutar del agua.

16 de Enero de 2026
Playa Paso de Vera en Concepción del Uruguay.
Playa Paso de Vera en Concepción del Uruguay. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La baja del nivel del río Uruguay provocó condiciones favorables para que la gente pueda acercarse al balneario para disfrutar del agua.

El verano 2026 se vive con intensidad en Concepción del Uruguay, donde el calor, el turismo y la actividad cultural volvieron a convertir la costa del río Uruguay en uno de los puntos más convocantes de la provincia. Durante la jornada de este viernes, la playa Paso de Vera reunió a familias, jóvenes y visitantes que aprovecharon el descenso del río para disfrutar de un día ideal.

 

Concepción del Uruguay atraviesa una temporada marcada por el regreso sostenido del turismo y por la realización de la 37ª edición de la Fiesta Nacional de la Playa, lo que genera movimiento en toda la ciudad y en sus cuatro playas habilitadas.

 

Sol, río y gastronomía en Paso de Vera

 

El móvil de Elonce recorrió el tradicional parador de Paso de Vera, donde el clima veraniego potenció el consumo gastronómico. Desde el sector confirmaron que las jornadas previas fueron muy concurridas y que la demanda se mantiene incluso con lluvia.

 

La gente disfruta de la playa en Concepci&oacute;n del Uruguay. Foto: Elonce.
La gente disfruta de la playa en Concepción del Uruguay. Foto: Elonce.

 

El parador ofrece variedad de bebidas, comidas rápidas y platos elaborados. Entre las opciones más consultadas se encuentran las empanadas de pescado, elaboradas con dorado o tararira provenientes del propio río Uruguay, además de cortes de carne a la parrilla. El parrillero detalló que trabajan “desde el mediodía hasta la noche” y que el flujo de turistas se sostiene durante toda la semana.

 

Agua cálida y bancos de arena

 

Las condiciones del río Uruguay favorecieron la estadía en la playa. Tras las semanas de crecida, el nivel bajó a 2,30 metros, lo que permitió habilitar el balneario y formó los característicos bancos de arena que permiten caminar largas distancias dentro del agua. Guardavidas y personal municipal trabajan en el ordenamiento del espacio y en el control dentro del sector boyado.

 

Sol, río y buena energía en Concepción del Uruguay

 

Turismo, camping y agenda cultural

 

La temporada en Concepción del Uruguay también se impulsa con el camping de Paso de Vera, donde visitantes pueden pernoctar y disfrutar de actividades al aire libre en un entorno natural. Desde el municipio destacan que la combinación de playa, gastronomía y eventos culturales convirtió al balneario en uno de los sitios más elegidos por quienes buscan descanso y entretenimiento.

 

En paralelo, Concepción del Uruguay transita un fin de semana clave con la continuidad de la Fiesta Nacional de la Playa. Este viernes estaba prevista la presentación de Damas Gratis, mientras que el sábado será el turno de La Joaqui y DJ Alan Gómez, con cierre de Luck Ra el domingo.

 

Con playa, camping, espectáculos y gastronomía, la histórica Concepción del Uruguay se posiciona nuevamente como uno de los destinos más concurridos del verano entrerriano. La proyección turística para el resto del mes se mantiene positiva y el movimiento en Paso de Vera lo confirma.

 

El verano se disfruta a pleno en la playa de Paso Vera

Temas:

Concepción de Uruguay playa verano
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso