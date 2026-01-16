Con Damas Gratis, la cumbia será protagonista en la tercera noche de la Fiesta de la Playa

La Fiesta Nacional de la Playa continúa este viernes con una jornada dedicada a la cumbia, uno de los géneros más populares y convocantes. El gran cierre de la noche estará a cargo de Pablito Lescano, vocalista de Damas Gratis, banda referente de la cumbia villera, que promete hacer bailar al público con un repertorio repleto de clásicos.

Las noches de la Fiesta de Concepción del Uruguay se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Fiesta Nacional de la Playa (foto archivo)

La noche contará además con una grilla que acompañará la previa y promete mucho baile: Cazadores, Modo Fun, La Aplanadora, Grupo Cinco, Facundo y su Chamamecera Ilusión, y Conjunto Itay.

De esta manera, Concepción del Uruguay vive la 37ª edición de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, una celebración que combina música, gastronomía y artesanía, pensada para que uruguayenses y turistas disfruten de una propuesta integral del 14 al 18 de enero.

Las playas de La Histórica, su mejor atractivo

Concepción del Uruguay atraviesa una temporada marcada por el regreso sostenido del turismo y por la realización de la 37ª edición de la Fiesta Nacional de la Playa, lo que genera movimiento en toda la ciudad y en sus cuatro playas habilitadas.

El móvil de Elonce recorrió la playa Paso de Vera, uno de los espacios más elegidos por las familias, donde se observó una gran presencia de chicos, jóvenes y adultos compartiendo jornadas al aire libre. Allí, los visitantes destacaron la tranquilidad del lugar, la amplitud de las playas y la posibilidad de disfrutar del agua en un entorno cuidado.

Las playas de La Histórica, su mejor atractivo

“Lo más lindo es la playa, porque no todas las ciudades tienen tantas”, comentó Patricio, un niño de 10 años que disfrutaba del día junto a amigos, reflejando el entusiasmo de los más chicos durante el receso escolar.

Además de residentes locales, se registró la llegada de familias provenientes de localidades cercanas y de otras provincias. Algunos visitantes señalaron que regresan cada verano por la calma del destino y la buena infraestructura turística, mientras que otros remarcaron la oferta de camping, paradores, parrillas y espacios habilitados incluso para mascotas.

“Es una provincia muy tranquila para venir a vacacionar”, expresó Camilo, un joven visitante que eligió pasar unos días en contacto con la naturaleza antes de continuar su viaje.

La noche del jueves de la mano de Las Pelotas

El jueves se llevó a cabo la esperada noche de rock en una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, y el Predio Multieventos volvió a vibrar con una multitud que acompañó una jornada cargada de música, energía y emoción con el cierre de Las Pelotas, uno de los nombres más emblemáticos del rock nacional.

Fiesta Nacional de la Playa (foto archivo)

Desde las primeras horas de la noche, en el escenario principal estuvieron presentes bandas locales y regionales entrando en clima rockero. Proyecto Efemérides, Casanova, No Somos Nadie, Daniel Dubini, Bad News, Imaginaria y Suma Paciencia fueron los encargados de abrir la jornada, desplegando estilos diversos y generando acompañamiento del público.

El momento más esperado de la noche llegó con la salida a escena de Las Pelotas, que ofrecieron un show cargado de historia. Con Germán Daffunchio al frente, la banda repasó canciones que marcaron generaciones y que forman parte de la memoria colectiva del rock argentino. Clásicos como “Si Supieras”, “Capitán América” o “Para qué” y “Personalmente” cantado abajo del escenario, abrazado con los fans de la primera línea, se mixaron con temas nuevos que la banda prepara para su nuevo disco de estudio.

Fiesta Nacional de la Playa (foto archivo)

El final, ya entrada la madrugada, fue una verdadera locura para los amantes del rock: La banda parecía despedirse pero sólo para dar lugar a los bises. Volvieron con todo para cerrar con tres hits inolvidables: “Será”, “Bombachitas Rosas” y un cierre bien arriba con “Shine (brilla)”, demostrando por qué, 36 años después de que se reuniera el grupo tras la muerte de Luca y la disolución de Sumo, Las Pelotas sigue marcando un camino propio, sólido y vigente.

Sobre la Fiesta de Concepción del Uruguay

Dentro del Predio Multieventos, el público podrá disfrutar de una amplia variedad de servicios pensados para acompañar cada noche del festival. El evento cuenta con más de 30 foodtrucks que conforman el Patio de Comidas, paseo artesanal, juegos para chicos, servicio de emergencia y una completa oferta gastronómica que incluye comidas rápidas, opciones veganas y alternativas aptas para personas celíacas.

Información útil:

– El horario de apertura del predio todos los días es a las 19 hs. Habrá dos filas diferenciadas en el ingreso, una para la compra de entradas y otra para quienes ya cuenten con su ticket comprado de manera anticipada.

– Ingreso de conservadoras: no está permitido el ingreso con conservadoras. Solo se autoriza el ingreso de termolares plásticos. No se permite el ingreso de envases de vidrio, latas ni bidones grandes.

– Reposeras y sillones: se permite el ingreso, con ubicación en sectores determinados por la organización, hasta alcanzar la capacidad máxima.

– Las personas con discapacidad podrán ingresar presentando CUD y DNI. El acompañante deberá contar con entrada, salvo que el CUD indique la necesidad de acompañante.

Fiesta Nacional de la Playa (foto archivo)

De esta manera, Concepción del Uruguay vive la 37ª edición de la Fiesta Nacional de la Playa del Río, una celebración que combina música, gastronomía y artesanía, pensada para que uruguayenses y turistas disfruten de una propuesta integral hasta el 18 de enero.

Venta de entradas y valores

La venta de entradas continúa tanto de manera online como presencial. El punto de venta presencial funciona en el Predio Multieventos de 10 a 12:30 horas, mientras que a partir de las 19 la venta se realiza únicamente para la jornada en curso. Las entradas anticipadas pueden adquirirse hasta el día previo a cada show.

La compra vía WhatsApp se realiza de lunes a viernes de 9 a 16 horas al 351-3248-545, y a través de la web www.1000tickets.com.ar durante las 24 horas.

Viernes 16 de enero: DAMAS GRATIS

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 15/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 16/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A1 y A3: $13.200,00 (Hay plateas disponibles)

Sábado 17 de enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 16/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00 (Hay plateas disponibles)

La Joaqui (foto archivo)

Domingo 18 de enero: LUCK RA

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 17/01/26): $24.000,00

En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector B2: $16.500,00 (Hay plateas disponibles)

Redes de la Fiesta de la Playa

Instagram: https://www.instagram.com/fiestadelaplaya/

Facebook: https://www.facebook.com/fiestadelaplayaderio

X: https://www.twitter.com/FiestadelaPlaya