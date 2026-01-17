Turismo en Entre Ríos: "La primera quincena de enero muestra números muy satisfactorios", dijo Satto

El secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto, dialogó con Elonce en el marco de su presencia en la 37° Fiesta Nacional de la Playa de Río que se desarrolla en el Predio Multieventos de Concepción del Uruguay.

En este sentido, el funcionario sostuvo: “Estamos en casa, soy de acá así que estoy orgulloso. Acompañando como en cada una de las fiestas en los distintos puntos de la provincia. Estuve en Gualeguaychú, en el lanzamiento del carnaval, en Diamante en el Festival Nacional de Jineteada y Folclore y en Federación”.

“Esta fiesta para nosotros es muy especial. Es la edición 37 de una fiesta muy importante porque para nosotros Entre Ríos es esencialmente sol y playa. Esta fiesta tiene muchísimos antecedentes y tiene dos noches más para congregar a más gente.

Además, valoró que la celebración “está muy bien organizada, con mucho vigor y ganas, se ve mucho orden, buen sonido y pantalla, las exposiciones. El predio es fantástico y tiene muy buenas instalaciones”.

“La fiesta es todo el día. Esta es la parte artística, de artesanos y gastronómicos. Pero tiene una parte cultural y deportiva que se realiza en la Isla del Puerto, con el Seven y el rugby que es central, pero también con una maratón. Hay más de 15 actividades que se realizan en la arena y en el agua”, detalló.

Y agregó: “La playa de la Isla del Puerto ha sido designada Playa Olímpica de río, junto con Rosario y con Mar del Plata, que es Playa Olímpica de Mar. Para los uruguayenses y para los entrerrianos es un gran orgullo esa designación”.

Ocupación hotelera en el último año

El secretario de Turismo indicó que el año pasado el sector turístico “tuvo un año difícil, que le costó mucho poder transcurrirlo, sobre todo los prestadores, el inversor, los privados”. En ese sentido, destacó: “Se le agradece mucho a los gobiernos locales y a todas las direcciones de turismo porque esto funciona como un sistema, porque tenemos que estar todos bajo el mismo objetivo que es prestar un servicio de calidad con precios para todos los bolsillos y gastronomía variada”.

Y aseveró: “La primera quincena de enero viene mostrando números muy satisfactorios”.

Acompañamiento gubernamental en los festivales entrerrianos

Sobre las actividades venideras, Satto aseveró que no podrá presenciar todas pero aseguró que “el gobierno viene acompañando” con diferentes funcionarios. “Año a año voy modificando las visitas a cada una, por eso hoy estoy acá, porque el año pasado no estuve”, indicó.

“Entre Ríos viene escalando muchísimo en le contexto nacional. La provincia está por encima de la media de una ocupación que por lo general es buena. Hubo una mejora en la ocupación hotelera en todo el país y Entre Ríos está ahí arriba”, concluyó.