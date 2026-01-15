El turismo generó más de $37.000 millones en Entre Ríos en la primera quincena del año

La temporada turística de verano 2026 mostró indicadores positivos en Entre Ríos durante la primera quincena de enero, con un nivel de ocupación promedio del 70% y un importante impacto económico en la provincia.

Así lo confirmó a Elonce el director de Turismo provincial, Sebastián Bel, quien detalló que los datos surgieron del trabajo del Observatorio Turístico y coincidieron plenamente con los relevamientos del sector privado. “Los resultados parciales de estos primeros 15 días dan una ocupación del 70%. Es un dato que, si lo cruzamos con la Cámara Entrerriana de Turismo, nos da exactos”, señaló.

Bel destacó que esta coincidencia entre el Estado y los prestadores privados permitió validar la información recopilada. “Eso nos hace sentir que estamos bien en lo que trabaja el observatorio de la provincia de Entre Ríos”, afirmó.

Sebastián Bel

Gasto promedio e impacto económico

Otro de los indicadores destacados fue el gasto diario promedio de los visitantes. Según precisó el funcionario, “fueron casi 100.000 pesos de gasto diario promedio, que incluye el transporte, la gastronomía, el alojamiento y los regalos”. Además, aclaró que el cálculo correspondió “por persona, por día”.

En ese sentido, explicó que el gasto varió según el tipo de alojamiento elegido. “Aquel que se alojó en un camping o en una casa de familia seguramente el gasto baja sensiblemente, y aquel que estuvo en un hotel cuatro o cinco estrellas sube. Pero ese es el promedio del grueso de lo que tiene en materia turística la provincia de Entre Ríos”, indicó.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, el movimiento turístico generó más de 37.000 millones de pesos de ingreso genuino a la provincia. “Por eso decimos que el turismo es importante, porque es una actividad económica de exportación. Es ingreso genuino que entra de otras provincias y se inyecta en la economía local”, sostuvo Bel.

Cambios en los hábitos de viaje

Consultado sobre la duración de las estadías, el director de Turismo explicó que se consolidó una tendencia que se viene observando en los últimos años. “Viajan menos días, pero más veces en el año”, afirmó, y agregó que otro dato relevante fue el momento en el que los turistas definen su viaje.

“Mucha gente define el viaje 72 horas antes. Para el lunes tenemos reservas del 30 o 40% y cuando llegamos al jueves estamos cerca del 80%”, detalló. En ese marco, remarcó la importancia de la comunicación digital y la presencia en redes sociales para captar a los visitantes.

Situación de las playas

Finalmente, Bell se refirió a la situación de las playas en la costa del río Uruguay, que al inicio de la temporada se vieron reducidas por la crecida. “No se clausuraron las playas, pero se achicaron”, explicó. No obstante, aseguró que el panorama mejoró con el descenso del nivel del río.

“Al día de hoy venimos muy bien, el río bajó y están todas las playas habilitadas”, afirmó, y concluyó que los balnearios y campings “están todos trabajando”, aunque con algunos recortes en la extensión de playa. Elonce.com