Turismo: el nivel de ocupación en Entre Ríos superó la media del país en los primeros días de enero

Entre Ríos se sigue posiciona cada vez más como un destino turístico multifacético, con alternativas que combinan naturaleza, descanso y actividades culturales. Las termas, los parques recreativos, las áreas protegidas, la gastronomía regional y la oferta vitivinícola forman parte de los principales atractivos elegidos por los visitantes, junto a una variada agenda de eventos y celebraciones tradicionales.

Este verano, la provincia vuelve a posicionarse como uno de los destinos preferidos gracias a sus extensas playas sobre las costas de los ríos Paraná y Uruguay. A ello se suman festivales, propuestas familiares y actividades al aire libre como senderismo, cabalgatas, kayak, pesca deportiva y observación de aves, que complementan la experiencia turística.

Playas de Entre Ríos

Al respecto, el director general de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel, informó a Elonce que “en estos primeros 12 días hemos tenido una ocupación del 70% en toda la provincia”. En ese sentido, destacó el rol clave de los municipios en el arranque de la temporada. “Todos los municipios han reaccionado muy bien con las fiestas populares, los carnavales, los corsos de Gualeguay, el Carnaval de Gualeguaychú, la Fiesta Nacional del Lago, la Fiesta de las Playas tanto en Valle María como en Villa Urquiza y la Fiesta del Campamentista en San José”, detalló.

Turismo en Entre Ríos

Bel subrayó que esta agenda “le da un gran valor a toda la propuesta de Entre Ríos y ha hecho que haya traccionado muy bien, siempre por encima de la media país”. Además, remarcó la procedencia de los visitantes: “Entre Ríos se sigue destacando como provincia turística, con público que llega principalmente desde Capital Federal, Buenos Aires y Santa Fe”.

Fiestas populares en Entre Ríos

Finalmente, el funcionario señaló que estos indicadores resultan claves para el desarrollo de la actividad turística y para el movimiento económico en las distintas microrregiones, donde ciudades y pueblos ofrecieron experiencias vinculadas a sus ríos, arroyos, campos, montes, flora, fauna y expresiones culturales.

