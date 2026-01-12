Frigerio en el Festival de Diamante: “Estas fiestas tienen un impacto económico evidente y por eso las apoyamos"

El mandatario entrerriano llegó al predio donde se desarrolla la edición 54 del Festival de Jineteada y Folclore. Estuvo junto al intendente Ezio Gieco y al senador José Gustavo Vergara.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se presentó este lunes por la tarde en la anteúltima noche del 54° Festival de Jineteada y Folclore de Diamante. En una breve rueda de prensa, el mandatario destacó: “Es una de las fiestas más antiguas, con más de medio siglo de vigencia, una de las más importantes para toda la provincia, sobre toda la gente de campo”.
Además, valoró: “Conozco mucha gente de campo que se pide vacaciones para venir a esta Fiesta Nacional. Yo tampoco me he perdido muchas, me gusta mucho”.
En esta línea, sumó: “Además de lo cultural, el acervo histórico que tienen estas fiestas tienen un impacto económico evidente y por eso las apoyamos también. Tratamos de trabajar en conjunto con los municipios para que estas fiestas no decaigan y crezcan”.
Consultado por la afluencia del turismo a este tipo de festividades entrerrianas, Frigerio señaló que es una de las cuestiones “más importantes, que más persiste a lo largo del año, a pesar del clima o las vacaciones”.
Acerca del turismo de festivales, aseguró: “Le damos relevancia por su importancia, prácticamente tenemos una fiesta por semana, eso mantiene vivo a uno de los sectores más relevantes que tiene la provincia que es el del turismo”.
Hacia el final de la entrevista, Frigerio se refirió al comienzo del año y comentó: “Empezamos bien, con muchas ganas de hacer cosas que teníamos pendientes, en un año no electoral, lo que nos va a permitir concentrarnos en lo más importante, la vida de la gente, resolver problemas. Esperemos que la economía acompañe”.
Y agregó: “Desde nuestro lugar estamos apoyando al gobierno nacional porque eso es lo que la gente quiere que ocurra, que a la Argentina le vaya bien y, en consecuencia, a nosotros los entrerrianos. Tenemos muchas expectativas favorables”.
Así, indicó que desde el gobierno provincial acompañarán “la mayor cantidad de fiestas posibles”. El mandatario estuvo acompañado por el senador Gustavo Vergara, el intendente Ezio Gieco y concejales diamantinos.
Por último se refirió a la licitación de la Escuela Nº 1 Independencia de la localidad entrerriana. La intervención prevé una restauración integral orientada a mejorar la seguridad, funcionalidad y preservación patrimonial del establecimiento. Sobre ello, el gobernador señaló: “Es una obra de la que venimos hablando con el intendente y el senador y representantes de Diamante. Será una realidad, una obra demandada hace muchísimo tiempo".
"Hay mucho trabajo y esfuerzo, es una inversión importante de recursos", dijo el intendente
Por su parte, el intendente Ezio Gieco, sentenció: “Tengo que agradecerle al gobierno provincial el apoyo que recibimos desde el primer festival que nos tocó. Este es el tercero que nos tocó en nuestra gestión. Hay mucho trabajo y esfuerzo, inversión importante de recursos para poder organizar y llevar adelante este evento”.
Además, se refirió a las expectativas y aseveró que “eran altísimas”.
“Desde el primer momento, cuando publicamos cartelera, nombres de tropillas y participantes en escenario y campo, la expectativa fue tremenda. Anoche vimos el campo colmado, tal vez la mejor noche de consagración que ha tenido este predio por la cantidad de visitantes que tuvimos. Fue una noche espectacular”, repasó.
Por último, agregó: “Esta noche seguramente tendremos un poco menos de marco de público porque hemos alargado hasta el martes, con el cierre de los campeonatos de montas porque tuvimos que suspender el jueves por las inclemencias climáticas. Estamos dispuestos a vivir una buena noche”.