Al ritmo de Ke Personajes, la Fiesta Nacional del Lago concluyó la 42º edición

La Fiesta Nacional del Lago volvió a ser protagonista del verano entrerriano con un cierre a pura música y emoción en la ciudad de Federación. Miles de personas se congregaron para disfrutar de la última noche de la 42ª edición, que tuvo como número central a la reconocida banda Ke Personajes, una de las más convocantes del país.

El evento reafirmó su lugar como una de las celebraciones más importantes de la provincia, combinando espectáculos musicales, identidad local y el atractivo turístico que caracteriza a Federación. Durante varias jornadas, vecinos y turistas acompañaron las distintas propuestas que ofreció la Fiesta Nacional del Lago.

Foto: Elonce.

Elonce estuvo presente en la noche de cierre y registró el clima festivo que se vivió desde las primeras horas de la tarde, con familias y grupos de amigos que se acercaron al predio para despedir una nueva edición de esta tradicional fiesta.

Foto: Elonce.

Un cierre musical que hizo vibrar al público

Ke Personajes fue el encargado de ponerle el broche de oro a la Fiesta Nacional del Lago. Con un repertorio cargado de éxitos y un fuerte ida y vuelta con el público, la banda logró que el predio se transformara en una verdadera celebración colectiva.

Foto: Elonce.

Desde los primeros acordes, los asistentes acompañaron con palmas, cantos y baile, generando un marco imponente que reflejó la magnitud del evento. La presentación fue uno de los momentos más esperados de la edición y no defraudó a los miles de seguidores que llegaron desde distintos puntos de la región.

Foto: Elonce.

El show consolidó el perfil popular de la fiesta y ratificó la apuesta de la organización por artistas de alcance nacional, capaces de atraer a un público diverso y fortalecer el impacto turístico del evento.