Axel en la previa de la Fiesta del Lago: “Federación es una ciudad resiliente”

Axel llegó ayer a Federación para subirse al escenario en la primera noche de la 42° Fiesta Nacional del Lago. En la previa del show, el cantante compartió con Elonce algunos detalles de su esperado recital. "Es mi primer show del año. Tiene un sabor especial. Estamos muy ilusionados. Va a ser un concierto muy participativo, repasando los grandes hits", comentó.

Un 2025 de resurgimiento y grandes giras internacionales

Para Axel, el 2025 significó un resurgimiento en su carrera, con una gira internacional que incluyó países como España, Perú y Chile. "Siempre hay un motivo para celebrar, respirar, armar equipo", expresó, destacando que el año pasado fue uno de reencuentros con su público. Axel recordó su reciente visita a Paraná, donde el teatro estuvo colmado, y subrayó la calidez de los entrerrianos: "Es un privilegio venir otra vez a esta provincia, donde la gente siempre se conecta con la música", dijo.

En su esperado recital de esta noche, Axel repasará los grandes éxitos de su carrera, pero también compartirá con el público su mensaje de esperanza y fe. "La fe es el vehículo que hace que lo que uno sueña suceda", reflexionó, y agregó: "Me gusta saber que la gente sigue conectando con este tipo de canciones y que me sigan brotando para compartirlas con el público".

Un vínculo familiar y el arte como legado

Además de su pasión por la música, Axel también enfatizó en el vínculo familiar que lo acompaña. "Estoy con mi hijo menor. Anoche fuimos a comer y a jugar al pool", contó, mostrando el lado más íntimo de su visita. En cuanto a la música, Axel destacó que sus hijos e hijas están cada vez más involucrados en el arte. "Mis hijos están conectados con la música, están empezando a tocar instrumentos y las nenas bailan y cantan. Me encanta que caminen el mundo a través del arte", señaló.

Federación y su resiliencia

Durante el diálogo, Axel también dedicó palabras de admiración a la ciudad de Federación, especialmente por su proceso de reconstrucción tras la histórica inundación. "Conozco muy bien la historia de Federación. Es un ejemplo en Argentina y en el mundo de reconstruirse desde cero, reinventarse", afirmó el cantante. "Duele muchísimo, pero también fortalece. Mudar toda una ciudad es un desafío enorme. Es totalmente resiliente y me siento super identificado con esa manera de ser", agregó, mostrando su respeto por la comunidad federaense.

Este 2026, Axel continúa con su gira internacional, que lo llevará este año a Chile, Colombia, México, Uruguay y España. Pero antes, la Fiesta Nacional del Lago de Federación será el escenario perfecto para su esperado show en la noche de hoy, donde el cantante promete emocionar a todos con su música y su energía única.