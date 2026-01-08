Con la cumbia en el cierre, inició la 42° Fiesta Nacional del Lago en Federación

Este jueves comenzó la 42° edición de la Fiesta Nacional del Lago en el Anfiteatro Juancho Garcilazo de Federación. La actividad se extenderá hasta el domingo 11 de enero.

Las noches de la Fiesta de Federación, se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

La Fiesta se realiza en el Anfiteatro Juancho Garcilazo

El intendente de Federación, Ricardo Bravo, señaló: “Es una alegría inmensa darles la bienvenida a esta edición de nuestra Fiesta Nacional del Lago. No es una edición más y tampoco es algo que está impuesto en el calendario. Esta fiesta tiene parte de la identidad de nuestra comunidad, de nuestra historia y de nuestro pueblo. Se ha logrado hacer con mucho esfuerzo. Son cuatro noches intensas que vamos a disfrutar, de un nivel artístico elevado”.

La noche inaugural

“Es un esfuerzo de vecinos y vecinas, instituciones intermedias, entidades privadas, empleados municipales y un trabajo articulado con todas las áreas del municipio y con la Secretaría de Turismo municipal”, explicó.

“Federación se merece poder disfrutar de esta fiesta que es bien nuestra. La hacemos pensando en el turismo, que Federación en estas fechas se abraza con el lago para poder llevar adelante el espectáculo artístico y brindarse al turismo”, remarcó.

“Federación siempre tiene que estar pensando en brindar nivel artístico para que cada federaense lo pueda disfrutar”, agregó.

“Quiero que nuestros visitantes, turistas, se lleven lo mejor de Federación y que nuestra gente se sienta orgullosa de que podemos trabajar juntos y llevar adelante esta gran fiesta, la que nos identifica, la que es nuestra”, aseveró.

“En estas jornadas cada uno se llevará una linda experiencia, con emoción, diversión”, aseguró previo a dejar inaugurada oficialmente la 42° Fiesta Nacional del Lago.

En este sentido, el secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini, sostuvo: “Esperamos que esta fiesta salga en excelentes condiciones, es mucho el esfuerzo que se ha hecho para lograr una de las mejores grillas y convocatorias de la provincia este verano”.

“Tenemos más del 90% de ocupación hotelera. Eso es muy bueno para el turismo de nuestra ciudad, queremos un verano que quede en el recuerdo de los federaenses”, enfatizó.

Diputados, senadores y funcionarios municipales y provinciales estuvieron presentes durante el acto de apertura. La celebración tiene la declaración de interés provincial por la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

La imagen de la Virgen María, patrona de Federación, fue testigo del acto inaugural de la festividad. "Ella acompañó el destino de los tres asentamientos de la ciudad, dando fuerzas a quienes la invocaban para que puedan aceptar las idas y venidas de nuestra historia. Es la madre del pueblo desde 1777", reafirmaron.

Así comenzó la 42° Fiesta Nacional del Lago en Federación

Comenzaron los shows musicales

Minutos antes de las 23 horas, subió al escenario el experimentado artista Leandro Oporto cantó algunas canciones reconocidas del ámbito nacional tales como “Procuro olvidarte”, “Mi enfermedad”, “Chacarera del Triste”, “¿Y cómo es él?” y “Solo le pido a Dios”.

Leandro Oporto en la 42° Fiesta Nacional del Lago - Federación 2026

El conjunto musical La Sensación del Momento rindió tributos a conocidos temas como "En la orilla de mi cama", "Borracho por tu culpa"; "Tu cárcel"; "Solo y sin amigos"; "La Gata".

La sensación del momento

Milagro Tropical deslumbró con canciones como "Tanto, tanto, tanto" e incorporó a Cristina Versali que tocó el güiro y acompañó en algunos temas como "Inocente" de La Delio Valdez; "Fingías"; "Y ahora te vas".

Milagro Tropical - Fiesta Nacional del Lago

“Sueño su boca”, “Bella”, “Un día sin ti”, “Cae el sol”, “Aventura” y “Jijiji” fueron las canciones elegidas por el grupo de Villaguay, Capelina, que puso ritmo antes del gran cierre de la primera noche.

Capelina en la 42° Fiesta Nacional del Lago - Federación Entre Ríos

Antes de la una de la mañana, la lluvia no interrumpió la presentación de Pinky, que le puso ritmo y la cumbia al público, que bailó y cantó junto a la banda. Entre algunos de los temas que tocaron, “La cumbia de los trapos”, reconocido tema de Yerba Brava.

“Que calor”, tema emblemático de Pibes Chorros, fue otro de los que motivó a la banda ya a la una de la madrugada del viernes. “Sos un botón”, “Una calle nos separa”, “Conmigo te gusto”, “La cola”, “Mil horas”, “Un beso y una flor”, “Perra”, “Bésame” y “Nunca me faltes”, hits que resonaron una y otra vez.

¿Cómo seguirá la Fiesta Nacional del Lago los próximos días?

Viernes 9

Axel

Vikingo Correa y su conjunto de Chamamé

Sábado 10

La Paabellum – Tributo a Patricio Rey

Damas Gratis

Domingo 11

Ke Personajes