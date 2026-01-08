Comenzó el 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante

Tras el acto de apertura, llevado a cabo a las 19:00, quedó formalmente inaugurada la edición 54 del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante. La actividad cultural se desarrolla en el Campo Martín Fierro y tendrá cinco noches.

Con el tradicional traslado de la Virgen hacia el santuario, se dio comienzo a la “Reina de las Jineteadas”. Con la presencia de autoridades provinciales, tal como la vicegobernadora, Alicia Aluani, diputados provinciales y funcionarios de las Fuerzas, se llevó adelante el acto inaugural.

En este marco, el párroco de San Cipriano y San Francisco Javier de Diamante, Claudio Masutti, dio unas palabras: “El agua es una bendición para todos, no distingue pobres ni ricos, ni color. Es una bendición que Dios da para todos y cada uno”. Además, se refirió a la ceremonia de traslado de la Virgen hacia la hermita: “Cuando caminaba Nuestra Madre, le pedimos protección para que estos días nos sostenga y nos libere de cualquier peligro y mal, especialmente que nos haga disfrutar el ser hermanos, el compartir y el disfrutar”, aseguró.

Integrantes de Mensajes al Viento en la interpretación del himno nacional

Posteriormente, se rezó el Ave María y se pidió la bendición de las personas que organizan el evento, como así también de los asistentes.

A pesar del mal tiempo y el pronóstico de tormentas, las actividades se desarrollan con normalidad.

Por su parte, la agrupación Mensajes al Viento interpretó las estrofas del himno nacional con lengua de señas.

La palabra de la vicegobernadora

"Siempre es un hermoso momento que pasamos junto a la gente que viene a ver un espectáculo público de jineteada, de desfile de tropilla tan importante y que siempre acompañamos desde el gobierno provincial. Creemos que es una forma de poder estimular el desarrollo a nivel cultural, turístico, económico y social", aseveró Alicia Aluani.

Alicia Aluani

En otra instancia, destacó las destrezas criollas "para visibilizar en todo el país". "Este es un momento oportuno para hacerlo. Estamos al lado de ellos acompañándolos para que crezcan, se fortalezca el entramado social de esta comunidad tan importante. Es un lugar en donde hay distintas generaciones que aprenden de lo que se hizo años atrás. Es importante que la comunidad tenga esa raíz histórica muy adentro para transmitirla".

Asimismo, agradeció y felicitó a la comunidad diamantina y a los organizadores por su esfuerzo para que el festival progrese. "El acompañamiento provincial y municipal es importante", reiteró.

El intendente diamantino, Ezio Gieco

"Es la mejor fiesta de jineteada de la provincia", aseguró el intendente

El presidente muncipal, Ezio Gieco, agradeció la presencia de la vicegobernadora y destacó que se trata de un festival de la ciudad y más grandes y tradicionalistas del país. "Es la mejor fiesta de jineteada de la Argentina porque vemos a los mejores caballos atados al palenque, las mejores demostraciones de tropillas entabladas. En el escenario se presentarán artistas de muy buen nivel, este año nos la hemos jugado. El tiempo y la gente nos va a acompañar, si Dios quiere. Tenemos muchas expectativas y todos los alojamientos homologados están ocupados".

Y enfatizó: "Los vecinos se ponen en modo festival para recibir visitantes a la ciudad. Tenemos gente de todo el país que está esperando que comience el evento", resaltó y agradeció el acompañamiento de medios nacionales como la TV Pública y canales entrerrianos.

Acto de apertura del Festival de Jineteada y Folclore en Diamante

Detalles

Cabe recordar que este año vuelven las Entabladas con 23 tropillas, unos 300 caballos de distintos pelajes, que estarán el sábado 10 y el lunes 12 de enero.

Además, durante la última jornada del evento se realizará la final del Campeonato de la Asociación de Criadores de Caballos para Destrezas Gauchas (ACCDG), en la categoría cuero tendido.

Asimismo, el Desfile de Agrupaciones Tradicionalistas será el sábado 10 de enero, así como también la elección de la Paisana Nacional.

La grilla completa de artistas

JUEVES 8

Campedrinos

DNI Folklore

Litoral Mitá

“El Flaco” Julio Figueroa

Ballet Ancát

VIERNES 9

Jorge Rojas

Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina

Las Voces de Montiel

Mi Sueño Chamamé

Valentín Fernández

Diamante Baila

Ballet Ancát

SABADO 10

Sergio Galleguillo

Canto del Alma

Adrián Maggi

Pablo Spinetti y Los del Tuyú

Sofi Drei

Diamantinos

Diamante Baila

Ballet Emoveré

DOMINGO 11

Abel Pintos

Los Musiqueros Entrerrianos

Gustavo Reynoso Trio

Bernardita Gutiérrez

LUNES 12

Lázaro Caballero

Los Majestuosos del Chamamé

La Clave Trio

Copla Alta

Son3

Ballet Emoveré

Ballet Ganador del 3º Encuentro de Danzas Comisión Apoyo al Festival