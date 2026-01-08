El Festival de Jineteada y Folclore de Diamante “es parte del emblema cultural y de las tradiciones entrerrianas”

REDACCIÓN ELONCE
La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, estuvo presente en el acto de inauguración del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante y resaltó que desde el gobierno se busca acompañar este tipo de eventos.
El Festival de Jineteada y Folclore de Diamante vuelve a consolidarse como uno de los eventos más representativos de la identidad entrerriana, con una multitudinaria convocatoria y el acompañamiento del gobierno provincial. La inauguración oficial contó con la presencia de la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, quien resaltó el profundo arraigo cultural de esta celebración que lleva más de cinco décadas uniendo a la comunidad.
Durante el acto inaugural, Aluani destacó el valor simbólico y social del evento: “Es una fiesta que es parte de un emblema cultural y de las tradiciones entrerrianas. Esta fiesta ya lleva más de cinco décadas en las cuáles moviliza a toda la comunidad de Diamante”. En ese sentido, subrayó el rol del predio Martín Fierro como espacio de encuentro donde confluyen la destreza gaucha, la música y las tradiciones populares.
La vicegobernadora remarcó además el carácter colectivo del festival y su capacidad de proyectar la identidad entrerriana a nivel nacional. “En estos actos y en estos lugares es donde vivimos una fiesta que no solo representa un espectáculo, sino también que es una experiencia única y colectiva, donde aprendemos y nos hermanamos con nuestra cultura”, expresó.
Acompañamiento del Estado y fortalecimiento de la identidad
Desde el gobierno provincial se reafirmó el compromiso de acompañar este tipo de celebraciones populares. “Nosotros desde el gobierno de Entre Ríos, junto al gobernador Rogelio Frigerio, siempre vamos a acompañar estas fiestas populares porque no solamente son parte de nuestra tradición, sino también representan a nivel social, cultural y turístico un desarrollo que necesitamos”, sostuvo Aluani.
La funcionaria también puso en valor el trabajo sostenido de la organización y de la comunidad diamantina. “Debo felicitar a la organización y a la comunidad de Diamante que año tras año se esfuerzan para que esto crezca, se enriquezca”, señaló, destacando la incorporación de artistas provinciales y nacionales que fortalecen el folclore argentino.
En su discurso, Aluani profundizó sobre el impacto intergeneracional del festival: “Es un lugar donde hay distintas generaciones que aprenden de lo que se hizo años atrás y que aprenden de generaciones anteriores. Es muy importante que la comunidad tenga esa parte de su historia”, afirmó, subrayando la importancia de preservar y transmitir las tradiciones.
Un festival de alcance nacional y fuerte impacto turístico
Por su parte, el intendente de Diamante, Ezio Gieco, destacó la relevancia del evento a nivel nacional. En diálogo con Elonce, afirmó: “Es uno de los festivales más importantes y tradicionalistas del país. Es la mejor fiesta de jineteada en la Argentina”, resaltando la calidad de las tropillas y las demostraciones criollas que se presentan en el predio.
Gieco también subrayó la jerarquía artística del festival y el impacto económico que genera en la ciudad. “La gente nos va a acompañar y las expectativas que tenemos es tremenda. Los alojamientos de la ciudad hacen más de 45 días que ya estaban ocupados”, explicó, dando cuenta del movimiento turístico previo al inicio del evento.
Finalmente, el jefe comunal valoró la respuesta de la comunidad y del sector privado. “Se abrió una oferta inmobiliaria y de las redes sociales, que se predisponen al festival”, indicó, confirmando que el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante no solo es una celebración cultural, sino también un motor de desarrollo social y económico para toda la región.