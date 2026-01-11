Con la presencia de Axel, la Fiesta Nacional del Lago cerró su penúltima noche en Federación

La 42º Fiesta Nacional del Lago en la ciudad de Federación tuvo este sábado a su gran estrella: Axel. El cantante, quien ha logrado conquistar a miles de fanáticos de todas las edades, se presentó ante un público entusiasta que se acercó al evento para disfrutar de su música y el ambiente festivo que caracteriza a la fiesta.

Foto: Elonce.

“Es la segunda vez que venimos a Federación y andamos paseando. Justo se dio el Festival y vinimos. Esta fiesta es sensacional, me llamó mucho la seguridad”, exclamó un hombre que se encontraba en el público junto a su familia. A lo largo de su conversación con Elonce, también compartió que habían venido exclusivamente a ver a Damas Gratis, ya que la música tropical argentina tiene un gran arraigo en Uruguay. “Nos identifica mucho en Uruguay lo que es la parte tropical de Argentina”, comentó.

Foto: Elonce.

El público también destacó la diferencia económica con su país vecino. “Uruguay es carísimo. Por ejemplo, un jugo que acá vale $25.000, allá valdría unos $60.000 o $70.000”, señaló, comparando los precios de los productos en ambos países.

Foto: Elonce.

Turismo y seguridad: destacados por los visitantes

La Fiesta Nacional del Lago no solo se distingue por su cartelera musical, sino también por la organización y la seguridad. Desde el área de Turismo de la ciudad, se mostraron agradecidos por la presencia de los visitantes y compartieron su entusiasmo por lo que ha sido hasta ahora la 42º edición. “Es una fiesta muy importante para los federaenses”, expresó un representante de Turismo.

Foto: Elonce.

Recordando lo vivido en los primeros días del evento, señaló: “El primer día estuvimos con una capacidad prácticamente colmada y ayer no nos pudo acompañar el tiempo. Hoy se reprogramó lo de anoche para hoy. Hoy estamos esperando a los turistas y a los federaenses”.

Foto: Elonce.

Cartelera musical y atractivos de Federación

Foto: Elonce.

El evento continúa siendo un atractivo clave para los turistas y locales. Con artistas de gran renombre, como Axel y Damas Gratis, la Fiesta Nacional del Lago ha ofrecido una variedad de espectáculos y actividades. “Tenemos a Axel y a Damas Gratis, tenemos la elección de la Reina, que no es poco, y una variedad de grupos locales que nos acompañan”, agregó el representante de Turismo, destacando la riqueza cultural de la fiesta.

Foto: Elonce.

Federación, una ciudad joven y dinámica, también mostró su potencial como destino turístico. “Federación te enamora porque somos una ciudad joven y nos destacamos por el orden y la limpieza, la tranquilidad y porque tenemos un montón de atractivos, como el Parque Termal y el Parque Acuático, las playas y un montón de espacios verdes”, concluyó, resaltando los encantos de la ciudad que atraen tanto a turistas como a habitantes de la región.

Foto: Elonce.

Con la presencia de Axel y la variada cartelera musical, la Fiesta Nacional del Lago de Federación sigue consolidándose como uno de los festivales más esperados del año, no solo por su música, sino también por la calidad de la organización y los atractivos turísticos de la ciudad.