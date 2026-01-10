Vikingo Correa: "Hay que disfrutar de esta hermosa fiesta que tiene Federación"

Este sábado, el reconocido cantante Vikingo Correa estuvo presente en la 42º edición de la Fiesta Nacional del Lago en la ciudad de Federación, donde ofreció un show que hizo vibrar a los miles de asistentes que se acercaron para disfrutar del evento. Con su estilo característico y una conexión única con el público, se consagró como uno de los principales atractivos de esta fiesta que celebra la cultura y las tradiciones de la región.

"Por suerte, pudimos dar con la gente, el tiempo está acompañando. Hay que disfrutar de este hermoso Festival que tiene Federación", expresó el cantante tras su presentación, destacando la calidez del público y la excelente organización del evento. La fiesta, que convoca a miles de turistas y locales cada año, fue el marco perfecto para el show del artista, quien compartió con sus seguidores una noche llena de música y emoción.

Foto: Elonce.

Una agenda cargada de festivales

Vikingo Correa no se detiene, y su agenda de trabajo continúa con una serie de compromisos en diversos festivales. "El próximo viernes estamos en la Fiesta Nacional de la Sandía, en Santa Ana, y luego el sábado retomamos para lo que es el Festival de Barú Canta y después vamos a la fiesta en General Campos", anunció el cantante, quien además detalló que la semana siguiente viajará a la provincia de Santa Fe, donde se presentará en otros eventos importantes.

"Es una agenda con mucho trabajo", reconoció Vikingo Correa, quien sigue sumando fechas a su calendario y consolidándose como uno de los artistas más solicitados en las fiestas nacionales y populares de la región.

Foto: Elonce.

Nuevos proyectos en camino

Además de sus presentaciones en vivo, Vikingo Correa también se encuentra trabajando en nuevos proyectos musicales. "Estamos trabajando para largar lo nuevo. En mis redes estamos compartiendo todo lo que se viene de aquí en adelante", contó el cantante. Actualmente, se encuentra en la producción de un videoclip que promete ser un regalo especial para sus seguidores, quienes cada vez son más y siguen apoyando su música.