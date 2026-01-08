Verano en Entre Ríos: “Hay un clima muy favorable para la actividad turística”

El secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, realizó un balance del inicio de la temporada turística y aseguró a Elonce que la primera semana de enero mostró señales positivas para la actividad en la provincia. En diálogo con Elonce, destacó el cambio de clima registrado desde fines de 2025 y el buen nivel de movimiento turístico.

“Hay un clima muy favorable para la actividad turística”, expresó Satto. En ese sentido, recordó que el año 2025 fue complejo para el sector. “Fue un año muy difícil, con cuestiones vinculadas a la economía nacional y a un año electoral que generó muchas incertidumbres”, explicó.

Cambio de tendencia desde noviembre

El funcionario indicó que a partir de noviembre comenzó a observarse una mejora en el comportamiento del turismo. “Ya desde noviembre se empezó a notar un cambio de clima, con más certezas, y se reflejó claramente en el fin de semana largo de noviembre, con números fantásticos”, afirmó.

Según detalló, esa tendencia se mantuvo durante diciembre, especialmente en el fin de semana largo del 8 de diciembre. “Tuvimos muy buena presencia de visitantes y el sistema turístico se mostró fuerte y organizado”, señaló.

Carnaval del País (foto archivo)

Satto resaltó el rol de los prestadores privados y los gobiernos locales. “Los verdaderos luchadores de esta historia son los prestadores privados y los gobiernos locales, que son el alma del equipo”, sostuvo, y agregó que desde la provincia se acompañó con políticas de promoción, calidad, sustentabilidad y formación de recursos humanos.

Situación de playas del río Uruguay

Consultado sobre la creciente del río Uruguay, el secretario explicó que se trató de una situación no prevista. “Fue producto de excesos hídricos por precipitaciones en el sur de Brasil y en el norte argentino”, indicó.

Aclaró que el nivel del río no generó evacuaciones, pero sí afectó la actividad turística en algunas localidades entrerrianas de la costa del Uruguay. “No es una situación de gravedad irreparable, pero perjudicó a las playas, porque el río invadió algunas zonas”, precisó.

En contraste, señaló que el río Paraná presentó un mejor comportamiento. “Las playas estaban habilitadas desde el 8 de diciembre. El Paraná se comportó mejor y el Uruguay es el que tuvo un poco de exceso hídrico”, explicó.

Esfuerzo de los municipios y prestadores

Satto valoró el esfuerzo que realizan los municipios y prestadores turísticos para sostener la temporada. “Hay una gran inversión todos los años para preparar playas, refular arenas, acondicionar servicios, y a veces el agua complica todo ese trabajo”, manifestó.

Jorge Satto, secretario de Turismo de Entre Ríos (foto Elonce=

No obstante, sostuvo que el descenso del río permitiría retomar con normalidad la actividad en los próximos días. “Creemos que vamos a poder recuperar la temporada cuando el río termine de bajar”, afirmó.

Reservas y comportamiento del turista

En relación al nivel de reservas, el funcionario indicó que el comportamiento del turista cambió en el último tiempo. “La reserva hoy no refleja totalmente lo que va a ocurrir. Hay un 50% que reserva y otro 50% que llega directamente”, explicó.

Sin embargo, remarcó que los eventos siguen siendo determinantes. “Cuando hay eventos con fecha fija, como recitales o carnavales, el turista reserva anticipadamente”, señaló. Por ese motivo, destacó la importancia de acompañar propuestas como los corsos y festivales.

Finalmente, Satto consideró que el verano 2026 comenzó con expectativas favorables y con un escenario más alentador para el sector turístico entrerriano.