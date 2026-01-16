Damas Gratis hizo vibrar y bailar al público en la tercera noche de la Fiesta de la Playa de Río

REDACCIÓN ELONCE
En el escenario se presentan grupos y artistas locales y regionales, en la previa de la llegada de Damas Gratis, con la característica voz de Pablito Lescano. En el Predio Multieventos se despliega un patio cervecero, carpa de artesanos y sector de juegos infantiles.
Este viernes se celebra la tercera noche de la 37° Fiesta Nacional de la Playa de Río en el Predio Multieventos de Concepción del Uruguay. Sobre el escenario mayor se presentan grupos y artistas locales y regionales, mientras que el gran cierre fue de la mano de Damas Gratis, que llevó toda la cumbia al público con las icónicas canciones como "Se te ve la tanga"; "No te creas tan importante"; "Me muero de amor"; "Perrito Malvado"; "Me vas a extrañar" y "El humo de mi fasito".
Las noches de la Fiesta de Concepción del Uruguay se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.
Como teloneros se presentaron Grupo Cinco, con versiones propias de hits de cumbia y de la movida tropical.
Luego fue el turno de Facundo y su Chamamecera Ilusión, que con voz y acordeón invitaron al público a conectar con las raíces de la música litoraleña. “Algún día” fue una de las canciones que sonaron sobre el escenario de la fiesta.
La noche cuenta además con una grilla que acompaña la previa con mucho baile: Cazadores, Modo Fun, La Aplanadora y Conjunto Itay.
Cazadores hizo bailar al público que cantó al ritmo de hits de la cumbia y de la movida tropical.
El grupo interpretó versiones propias de “Tu misterioso alguien” e hizo homenajes a bandas de cuarteto y de la música tropical. En un predio colmado de público, la gente bailó con gran entusiasmo y calentó motores para disfrutar del show de Damas Gratis.
Testimonios del público
Una mujer uruguayense indicó que espera a Damas Gratis “y a Pablito”, en referencia a Lescano, el cantante principal de la banda. La vecina fue con amigos y primos, “es una gran noche, tienen que venir a la Fiesta de la Playa”, aseguró.
Otro hombre de la localidad señaló que “todos los años” va a la celebración. Además, recordó cuando la fiesta se hacía en Banco Pelay. “Tengo los recuerdos más hermosos. Ahí terminé mi secundaria y era fiesta, campamento, familia”, rememoró.
“La estoy pasando re bien, todavía falta lo mejor, Damas Gratis”, señaló otro joven que asistió con su primo y su tío.
“Estuvimos recorriendo, todo muy bueno, los food trucks”, remarcó otro adolescente.
“Damas Gratis va a ser el mejor show para mí”, agregó. “El río, la Isla del Puerto y la peatonal, está muy linda la ciudad”, enumeró.
Servicios de salud, patio gastronómico y espacio de diversiones
Nancy Tramontín, Licenciada en Enfermería, dialogó con Elonce sobre la Unidad Sanitaria Móvil y explicó: “Desde la Secretaría de Salud municipal del departamento APS estamos cubriendo la Fiesta de la Playa. Desde que arrancó hasta ahora ha estado bastante tranquilo el movimiento de las personas que han venido. Hicimos pocas atenciones e intervenciones. Contamos con el servicio VIDA y del 107 que son parte del equipo municipal”.
“Tiene que ver con el calor, de venir temprano. Tratamos de decirle a la gente que se hidrate. Algunas personas aprovecharon para controlarse la presión de forma gratuita”, señaló y agregó que se entregaron profilácticos, “para promover y prevenir”.
Además, la profesional detalló: “En la temporada de verano, desde que se inauguran las playas el 8 de diciembre, el trailer se traslada a la Isla del Puerto para prestar servicio. Luego se mueve únicamente al Predio Multieventos para la Fiesta de la Playa”.
“Contamos con ambulancia y el personal del Círculo Católico de Obreros y del 107, que se encargan de la atención”, marcó.
Luisa Acevedo, presidenta de la Comisión Organizadora de la Fiesta de la Playa, indicó: “Empezamos con muchas expectativas, con gran acompañamiento del público, lleno de familias y público de todas las edades”.
Sobre la noche infantil, explicó: “Es una idea que teníamos hace mucho tiempo. Queríamos hacerlo bien”. “Siempre pensando en las niñeces, viendo que las familias se reúnen en estas fiestas populares, decidimos ampliar los espacios y reubicarlos. Tenemos un mini parque de diversiones en la Fiesta de la Playa”, agregó.
“Hemos recibido felicitaciones porque la gente que llegó de todo el país la pasó muy bien en las dos primeras noches”, señaló.
“Para el show de Pablo Lescano se piensa también en el público que quiere estar parado y sentado”, indicó sobre las plateas disponibles.
“Los espacios gastronómicos están disponibles, este año agrandamos el espacio y trajimos más propuestas que vienen de todas partes. Hay un gran porcentaje local, con diversidad de comidas, hasta helado”, precisó.
Sobre los artesanos, señaló: “El paseo de artesanos subimos de nivel atendiendo las cuestiones climáticas, ya que el año pasado tuvimos lluvias y por eso este año armamos una carpa para que tengan un lugar cómodo y cerrado para resguardar los productos”.
“El estacionamiento sale $3.000 para los autos y $2.000 para las motos y lo recaudado va para los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad que tanto nos ayudan”, dijo Acevedo.
Cómo continúa la Fiesta de la Playa
Este sábado se dará la cuarta jornada de fiesta en el Predio Multieventos y llega con las bandas locales Aldu Saavedra, Latin Show, Subsyste-M, Pitu Otero, La Santafesina, La Bristol y el espectacular cierre del Dj Alan Gómez y La Joaqui. Estos dos artistas pisan por primera vez la Fiesta de la Playa y prometen hacer vibrar con sus canciones al ritmo del RKT.
Y como en todas las noches, gastronómicos y artesanos acompañan desde sus distintos puestos ofreciendo una gran variedad de servicios y productos que engalanan a la fiesta más importante de la ciudad entrerriana.
Se recuerda que el predio abre sus puertas a las 19:00 para que el público pueda hacer su ingreso. Habrá dos filas diferenciadas en el ingreso, una para la compra de entradas y otra para quienes ya cuenten con su ticket comprado de manera anticipada.
No está permitido el ingreso con conservadoras. Solo se autoriza el ingreso de termolares plásticos. Tampoco se permite el ingreso de envases de vidrio, latas ni bidones grandes. En cuanto a sillones y reposeras, se permite su ingreso, con ubicación en sectores determinados por la organización, hasta alcanzar la capacidad máxima.
Entradas
Sábado 17 de enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI
Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 16/01/26): $20.000,00
En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
PLATEAS Sector A2: $17.000,00 (Hay plateas disponibles
Domingo 18 de enero: LUCK RA
Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 17/01/26): $24.000,00
En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
PLATEAS Sector B2: $16.500,00 (Hay plateas disponibles)
Redes de la Fiesta de la Playa
Instagram: https://www.instagram.com/fiestadelaplaya/
Facebook: https://www.facebook.com/fiestadelaplayaderio