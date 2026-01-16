Festival Popular y Premate de Cebadores en San Agustín: palabras de cebadores, vecinos y emprendedores

REDACCIÓN ELONCE
Con una amplia participación del público, artistas y emprendedores, Elonce recorrió el segundo Festival Popular y el Premate de Cebadores, una propuesta impulsada por la Municipalidad que colmó el anfiteatro Linares Cardozo con música, feria y tradición matera.
El Festival Popular y el Premate de Cebadores en barrio San Agustín marcaron una nueva jornada de la Agenda de Verano impulsada por la Municipalidad de Paraná, con una propuesta cultural y recreativa que convocó a familias, vecinos, artistas y emprendedores en el anfiteatro Linares Cardozo. Desde las primeras horas de la tarde y hasta entrada la noche, el espacio público se transformó en un punto de encuentro donde la música en vivo, la gastronomía, la feria y la tradición del mate fueron protagonistas.
La iniciativa se desarrolló en el marco del segundo Festival Popular, una propuesta itinerante que recorre distintos barrios de la ciudad con el objetivo de acercar espectáculos artísticos, fomentar la participación comunitaria y promover el acceso a la cultura. En esta oportunidad, el barrio San Agustín fue sede de una jornada que combinó identidad barrial, tradición y disfrute en familia.
Desde el escenario del anfiteatro Linares Cardozo se sucedieron las presentaciones de Suite Criolla; Las Hermanas Vince; Claudio y los Parranderos; Estilo Vargas y Alta Revolución, conformando una grilla diversa que incluyó distintos estilos musicales y propuestas pensadas para todo público. A la par, el patio gastronómico y la feria de emprendedores locales ofrecieron alternativas para recorrer, compartir y acompañar la tarde con sabores y producciones artesanales.
Un espacio para disfrutar en familia
A medida que avanzaba la jornada, vecinos y vecinas se fueron acercando con sillones, reposeras y conservadoras para instalarse alrededor del anfiteatro y disfrutar de los espectáculos. El clima acompañó con una temperatura más agradable, lo que favoreció la permanencia del público y el carácter distendido del encuentro.
“Es una linda actividad para disfrutar en familia. Hay música en vivo, un patio gastronómico, emprendedores y el concurso de cebadores de mate”, se escuchó durante la transmisión, en una invitación abierta a quienes todavía no se habían acercado al predio. El Premate de Cebadores, uno de los ejes centrales de la propuesta, se desarrolló durante la tarde y permitió que los participantes compitieran por un lugar en el certamen que formará parte de la 35ª Fiesta Nacional del Mate.
El concurso despertó curiosidad y entusiasmo entre el público, que siguió de cerca cada instancia, valorando no solo la técnica sino también el ritual y la identidad que rodea al mate como símbolo cultural. La posibilidad de avanzar hacia la competencia mayor le dio un condimento especial a la jornada y reforzó el vínculo entre el festival barrial y uno de los eventos más representativos de la ciudad.
La voz de los vecinos
Entre el público, Elonce dialogó con Elvira, vecina del barrio, quien se acercó junto a su hija para disfrutar de la propuesta. “Lo estoy pasando muy bien. Está muy lindo”, expresó mientras recorría el predio. Consultada sobre la importancia de que este tipo de actividades se realicen en la plaza del barrio, destacó: “Está muy bueno que haya estas propuestas acá. Acá se hicieron festivales muy lindos y está bueno que los vuelvan a hacer”.
La vecina valoró especialmente la posibilidad de contar con espacios de esparcimiento cercanos y accesibles. “Es muy bueno para el barrio y para todos, tener otros lugares de disfrute”, señaló, reflejando una percepción compartida por muchos de los presentes, que destacaron el impacto positivo del festival en la vida comunitaria.
Con el correr de las horas, más vecinos se fueron sumando, algunos enterándose en el momento de la actividad y otros siguiendo la agenda cultural barrial. La presencia de un show infantil también sumó atractivo para las familias con niños, reforzando el perfil inclusivo de la propuesta.
Emprendedores y economía local
Uno de los ejes centrales del Festival Popular fue la feria de emprendedores, que ofreció una variada gama de productos artesanales y de diseño. Desde objetos decorativos hasta artículos utilitarios, el paseo se convirtió en un espacio clave para visibilizar el trabajo de quienes producen a pequeña escala en los barrios.
Entre los puestos, Mariana, integrante del emprendimiento “Abriendo Alas”, contó a Elonce que su propuesta se basa en el reciclado y la cerámica. “Trabajamos con papel, vidrio, madera y todos los elementos que se pueden reciclar”, explicó, mientras mostraba algunos de sus productos, como un reloj realizado a partir de una lata reciclada.
Sobre la posibilidad de participar en este tipo de eventos, destacó: “Es una ventana y una oportunidad muy valiosa para los emprendedores de barrio. Estos espacios permiten que la gente vea nuestros productos y que podamos vender”. Además, remarcó la importancia de la difusión y el acompañamiento institucional para fortalecer el trabajo artesanal y el vínculo con el público.
La feria permitió que los vecinos recorrieran los stands con tranquilidad, conversaran con los productores y conocieran de primera mano las historias detrás de cada emprendimiento. El contacto directo, sin intermediarios, fue uno de los aspectos más valorados tanto por quienes vendían como por quienes compraban.
Creatividad y diseño personalizado
Otro de los emprendimientos presentes fue “Sublimanía”, dedicado a la personalización de tazas, remeras y otros objetos. Una de sus integrantes destacó la respuesta del público: “Impresionante la cantidad de gente. Estamos muy agradecidos de tener esta oportunidad de mostrar lo que hacemos”.
La emprendedora explicó que realizan sublimados a pedido y resaltó el valor de ofrecer productos personalizados. “Es un regalo original y útil. Si uno compra una buena taza, ya empieza bien el día”, comentó entre risas, mientras atendía a los visitantes que se acercaban a consultar y encargar productos.
Este tipo de propuestas no solo aportó color y variedad al festival, sino que también puso en valor el talento local y la capacidad creativa de los emprendedores, que encontraron en el Festival Popular un espacio de visibilidad y comercialización.
Desde temprano, el público comenzó a acercarse con sillones, mates y reposeras para disfrutar de una iniciativa pensada como espacio de encuentro comunitario.
Cebadores y Premate
Uno de los protagonistas fue Sebastián, vecino del barrio y participante del concurso de cebadores, quien logró superar la primera ronda del certamen. “Es mi primera vez ganando la primera ronda. El año pasado participé y no pasé, pero ahora gané y voy por la segunda”, contó con entusiasmo. Sobre los criterios de evaluación, explicó que “la temperatura y el sabor son lo principal, y también que no se toque la bombilla; el jurado evalúa todo eso”.
El evento también tuvo una fuerte impronta familiar. Sofía, de 11 años, asistió junto a su mamá y relató que estaba disfrutando de la propuesta gastronómica: “Estamos comiendo unas papas, están ricas”, dijo entre risas, mientras destacaba que “está linda la noche porque acompaña el clima”. Su madre valoró la iniciativa al señalar la importancia de que “haya música, emprendedores y opciones para compartir en familia”.
La música en vivo estuvo a cargo de artistas locales, entre ellos la banda Suite Criolla, que subió al escenario del anfiteatro y acompañó la velada con un repertorio folklórico. Entre el público, un vecino recordó antiguos encuentros barriales: “Esto hace rememorar los festivales de antes, como los de Reyes Magos. Es una tradición muy linda que con el tiempo se perdió, pero que hoy vuelve para las nuevas generaciones”.
Dalmiro González, de 12 años, asistió con su papá y expresó su entusiasmo por el evento y las vacaciones de verano. “Vine con papá, me gusta disfrutar un poquito de música”, contó, y adelantó que “ya hay hambre”, mientras esperaba elegir algo para comer.
Música, identidad y encuentro
Desde el escenario, las distintas bandas y artistas aportaron ritmo y diversidad musical a la jornada. Las presentaciones se sucedieron a lo largo de la tarde y la noche, generando distintos climas y convocando a públicos diversos. El folklore, la música popular y los estilos más contemporáneos convivieron en una grilla pensada para acompañar el carácter familiar del evento.
La música se convirtió en un punto de encuentro intergeneracional, con vecinos de distintas edades compartiendo el espacio, cantando y acompañando a los artistas. Para muchos, fue también una oportunidad de conocer propuestas locales y de disfrutar de espectáculos gratuitos en su propio barrio.
Una política cultural en movimiento
El segundo Festival Popular en barrio San Agustín se inscribió dentro de una política cultural que busca descentralizar las actividades, acercarlas a los barrios y fortalecer el uso del espacio público como lugar de encuentro. La Agenda de Verano continúa recorriendo distintos puntos de la ciudad con propuestas similares, consolidando una red de actividades que promueven la participación y el acceso a la cultura.
La combinación de música, feria, gastronomía y tradiciones como el mate permitió que el festival trascendiera el formato de espectáculo y se transformara en una experiencia comunitaria. El Premate de Cebadores, en particular, reforzó la identidad local y el vínculo con la Fiesta Nacional del Mate, integrando la tradición a la vida barrial.
A lo largo de la jornada, la presencia sostenida del público y el clima de convivencia dieron cuenta del interés y la necesidad de este tipo de propuestas. Vecinos, artistas y emprendedores coincidieron en destacar la importancia de contar con espacios abiertos, accesibles y pensados para compartir.
Fortalecer lazos comunitarios
Con el correr de la noche, el anfiteatro Linares Cardozo siguió recibiendo público y propuestas artísticas, consolidando una jornada que dejó un balance positivo tanto en términos culturales como sociales. El Festival Popular y el Premate de Cebadores demostraron, una vez más, el valor de llevar la cultura a los barrios y de fortalecer los lazos comunitarios a través del encuentro.
La experiencia en barrio San Agustín reafirmó el sentido de la Agenda de Verano como una herramienta para democratizar el acceso a la cultura, acompañar el trabajo de artistas y emprendedores locales y generar espacios de disfrute colectivo durante la temporada estival. Elonce acompañó la jornada y recogió las voces de quienes hicieron posible un festival que volvió a poner en primer plano la vida comunitaria y la identidad barrial.