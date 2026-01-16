Habrá una peña con música en vivo y feria gastronómica este sábado en Mercado Sud

REDACCIÓN ELONCE
La actividad se realizará este sábado desde las 20, con entrada libre y gratuita, e incluirá espectáculos musicales, puestos gastronómicos y cerveceros. La iniciativa busca fortalecer la economía local y acercar propuestas culturales a los barrios.
Una nueva propuesta cultural y gastronómica se desarrollará este sábado por la noche en Paraná, donde emprendedores locales impulsan una peña con música en vivo, feria de comidas y bebidas, y participación de productores de distintos puntos de la provincia.
El evento tendrá lugar desde las 20 en Mercado Sud, con corte de calle en la intersección de Villaguay y Perón, y contará con entrada libre y gratuita. La iniciativa es organizada por los responsables del espacio junto a emprendedores gastronómicos y cerveceros, con el acompañamiento del municipio.
Cristian, uno de los feriantes, explicó a Elonce que la propuesta surge del trabajo conjunto entre emprendedores: “Nos unimos para generar eventos, para que la gente conozca el mercado y el trabajo que hacemos. Cada encuentro tuvo muy buena respuesta y se va difundiendo de boca en boca”.
La grilla artística incluirá las presentaciones de Lucho Quiñones y Julio Uro. Además, habrá puestos con empanadas, focaccias, choripanes, tostados, tortas y cervezas artesanales, con la participación de emprendedores provenientes de distintas localidades entrerrianas.
Según detallaron desde la organización, se trata de productos elaborados mayoritariamente por empresas familiares de la provincia. “La idea es apostar a lo nuestro, a los productores entrerrianos, y generar un circuito de economía local que beneficie a todos”, señalaron.
Desde la organización recomendaron a los asistentes llevar sillones para mayor comodidad, ya que si bien habrá mesas y sillas disponibles, se espera una importante concurrencia. En cuanto a las condiciones climáticas, indicaron que, pese a algunos pronósticos de inestabilidad, el evento se realizará con normalidad.
La peña se enmarca en una serie de actividades impulsadas por el Mercado Sud, que en abril cumplirá dos años de funcionamiento, y que busca descentralizar las propuestas culturales, llevando música, gastronomía y encuentro comunitario a distintos puntos de la ciudad.