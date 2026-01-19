Regresa "Ritmos de la Tierra" con la presentación de La Ronda Trío y Entretres

Este martes a las 19, una nueva edición de "Ritmos de la Tierra" se llevará adelante en el Balneario Municipal de Paraná, con entrada libre y gratuita. La iniciativa forma parte de la agenda de verano de la Municipalidad y convoca a vecinos y visitantes en un entorno natural que favorece el disfrute colectivo. En esta oportunidad actuarán La Ronda Trío y Entretres, dos proyectos artísticos con impronta local y regional.

La propuesta busca consolidar un formato que combina música y paisaje en un escenario abierto, donde el río y la vida pública funcionan como parte del espectáculo. En temporadas anteriores, el ciclo ya había demostrado su capacidad para reunir públicos diversos, desde familias hasta jóvenes y turistas que eligen la ciudad como destino.

Cultura al aire libre y acceso gratuito

"Ritmos de la Tierra" se inscribe dentro de la política cultural estival que ofrece la ciudad bajo el programa ¡Hola Paraná!, que contempla actividades en playas, parques, centros culturales y recorridos patrimoniales. El objetivo central es ampliar el acceso a bienes culturales, diversificar las experiencias y descentralizar los espacios de producción artística.

"Ritmos de la Tierra"

Desde la organización destacaron que cada encuentro resalta la música de raíz popular y latinoamericana como expresión identitaria. La cercanía con los artistas y la presencia del público en la costa del Balneario Municipal generan una atmósfera particular, donde la escucha compartida y el ritmo conviven con el paisaje ribereño.

Continúa el próximo martes

El ciclo tendrá una nueva jornada el martes 27, nuevamente en el Balneario Municipal y con entrada gratuita. Desde el área cultural local señalaron que la continuidad del cronograma permite consolidar propuestas sostenidas durante el verano y fortalecer la presencia de grupos y solistas de Paraná y la región.