Boca sufre una baja importante: Merentiel se pierde el debut en el torneo

La semana comenzó con preocupación para Boca, que confirmó la lesión de Miguel Merentiel tras el amistoso de pretemporada ante Olimpia. El uruguayo pidió el cambio a los diez minutos, se retiró con hielo en la zona del gemelo y este lunes los estudios revelaron un desgarro que lo marginará, al menos, del estreno en el Torneo Apertura.

La lesión y la señal en la pretemporada

El episodio generó inquietud desde la propia cancha. Merentiel miró hacia el banco de suplentes, hizo un gesto indicando que no podía continuar y fue reemplazado por Lucas Janson. La escena fue elocuente y alimentó las dudas del cuerpo técnico, que aguardó los resultados médicos para conocer el alcance del problema muscular.

Tras el encuentro, Claudio Úbeda reconoció que el cuadro no era menor: “Lógico que preocupa y nos ocupa. Esperemos a que mañana le hagan estudios y que no sea nada grave. Es una posición en la que estamos recuperando centrodelanteros y necesitamos de todos”, explicó en conferencia de prensa. Finalmente, la lesión se confirmó y obligó a recalibrar el ataque de Boca para el inicio del campeonato.

Miguel Ángel Merentiel. Foto: Archivo.

Un ataque condicionado y pocas alternativas

El panorama ofensivo del equipo atraviesa un momento complejo. Edinson Cavani aún se recupera de una lumbalgia y Milton Giménez arrastra una pubalgia, mientras que Merentiel era el único centrodelantero a disposición para el debut del domingo ante Deportivo Riestra en La Bombonera.

En este contexto, Janson aparece como la alternativa más viable para ocupar el rol de 9. El ex Vélez dejó buenas sensaciones en los minutos que sumó ante Peñarol, con dos aproximaciones claras: un cabezazo desviado y otro que impactó en el travesaño. Fue su retorno a la competencia tras casi cuatro meses sin acción con la camiseta azul y oro.

El tiempo de recuperación y la agenda

Si bien el parte oficial se difundirá en las próximas horas, en el club ya trabajan con la posibilidad de que Merentiel no solo se pierda el debut sino también los compromisos siguientes ante Estudiantes, Newell’s, Vélez y Platense, aunque la extensión dependerá de la evolución clínica.

Para Boca, la baja del uruguayo implica reconfigurar el frente de ataque en un momento de ajuste táctico y con un calendario que no ofrece margen para ensayos prolongados.