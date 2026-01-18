Boca Juniors venció 2-1 a Olimpia de Paraguay en un amistoso internacional

Con goles de Alan Velasco y Toto Belmonte, el Xeneize se impuso al Decano en San Nicolás. El equipo comandado por Úbeda cerró la pretemporada con un triunfo caliente ante Olimpia en un amistoso internacional.
Boca Juniors venció 2-1 en su segundo encuentro preparatorio del año ante Olimpia de Paraguay. La apertura del marcador fue obra de Hugo Quintana a los once minutos, mientras que a los 27′ y a los 34′, Alan Velasco y Toto Belmonte lo dieron vuelta en el estadio Único de San Nicolás. En el primer cuarto de hora, Miguel Merentiel fue reemplazado por lesión; en su lugar entró Lucas Janson. El Xeneize venía de igualar 0-0 con Millonarios en La Bombonera y sumó su primera sonrisa de la temporada.
Olimpia mostró superioridad en el arranque, con dominio del balón y mayor movilidad, especialmente gracias a Leguizamón. La apertura del marcador llegó a los 11 minutos, tras una gran jugada individual de Quintana, que eludió a dos rivales y tras rematar, la pelota se desvió en Barinaga y se metió por encima de Marchesín. De inmediato, otro golpe para el Xeneize: Merentiel pidió el cambio por lesión y en su lugar ingresó Lucas Janson, quien no jugaba desde septiembre de 2025. Fueron minutos en los que el equipo argentino se mostró impreciso, lateralizando y sin encontrar profundidad, publicó Infobae.
Olimpia mantuvo la iniciativa y generó peligro con Franco Alfonso, que exigió a Marchesín con un remate bajo. Boca respondió con una jugada muy clara: Ander Herrera asistió a Alan Velasco, quien no logró definir en el área. Poco después, un centro de Paredes encontró la cabeza del propio Herrera, que se fue cerca.
¡¡AHORA LA SUERTE ESTUVO DEL LADO DE BOCA!! Velasco probó al arco y tras una serie de rebotes el Xeneize festejó el 1-1 ante Olimpia.
📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Qnq1EW4r7O— SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2026
El Xeneize logró el empate a los 27 minutos, con un remate de Alan Velasco que se desvió en la espalda de Janson y en el defensor Gamarra, descolocando al arquero rival. El equipo de Claudio Úbeda creció tras el gol y a los 34′ dio vuelta el resultado: Exequiel Zeballos desbordó por izquierda, superó a dos defensores y Tomás Belmonte conectó de cabeza en el área.
Olimpia pudo igualar antes del descanso, pero Alfonso desperdició una clara. Boca cerró mejor el primer tiempo, con situaciones de Janson y Herrera que exigieron al arquero rival y hasta un cabezazo al travesaño del ex Vélez Sarsfield, pero no logró aumentar la diferencia.
En el complemento, Úbeda mandó a la cancha a Lucas Blondel y Williams Alarcón en reemplazos de Juan Barinaga y Ander Herrera. Olimpia contó con varias situaciones para empatar. El primero que se lo perdió fue Alfaro, luego de una buena combinación por izquierda, con un mal despeje de Blondel, y un remate desde el punto penal
¡¡LO DIO VUELTA EL XENEIZE!! Contra de Boca, JUGADÓN del Changuito Zeballos y gol de Toto Belmonte para el 2-1 ante Olimpia.
📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mH2ZnNN78v— SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2026
A falta de quince minutos, Zeballos se fue ovacionado y en su lugar ingresó Brian Aguirre. Además, el DT de Boca mandó a la cancha a los juveniles Lautaro Di Lollo y Milton Delgado por Leandro Paredes y Toto Belmonte, una de las figuras. El final lo tuvo a Agustín Marchesín respondiendo de gran manera a lo que hubiera sido el empate de Olimpia. Otra vez, desde la izquierda de Eduardo Delmas llegó al fondo, mandó un centro al área y quien le pegó mal esta vez fue Raúl Cáceres. Marchesín sacó provecho y voló para contener la pelota en dos tiempos.