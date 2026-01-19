El desafiante calendario que se le presenta a River tras el debut ante Barracas

El 2026 comienza con intensidad para River, que este sábado visitará a Barracas Central en el estadio Claudio Chiqui Tapia por el estreno del Torneo Apertura. El partido marcará el regreso oficial del equipo de Marcelo Gallardo a la competencia y será el inicio de una seguidilla exigente que concentrará tres encuentros en apenas nueve días.

La seguidilla que abre la temporada

Tras el debut, el miércoles 28 de enero el elenco millonario recibirá a Gimnasia en el Más Monumental en su primera presentación como local del año. Cuatro días después, el 1° de febrero, viajará a Rosario para enfrentar a Central en el Gigante de Arroyito.

Se trata de un comienzo comprimido que obligará a ajustar cargas y rotaciones después de una pretemporada con solo dos amistosos oficiales.

Dentro del cuerpo técnico consideran clave este tramo inicial para ordenar la tabla y recuperar confianza tras un 2025 irregular. El objetivo es sostener ritmo y competitividad mientras el plantel termina de ensamblar refuerzos y roles.

River finalizó su pretempoada. Foto: Prensa CARP.

El recorrido doméstico que espera

Superado ese primer bloque de partidos, el fixture continuará con Tigre en Núñez y Argentinos en el Diego Armando Maradona, antes del cruce ante Vélez en Liniers y del regreso al Monumental frente a Banfield.

Luego llegará la visita a Independiente Rivadavia en Mendoza y los compromisos ante Atlético Tucumán, Huracán, Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto durante marzo. Un calendario cargado, sin pausas extensas y con rivales de características diversas.

Las copas que completan el escenario

Al plano local se le adicionará la Copa Argentina, donde el debut será el 17 de febrero ante Ciudad Bolívar. Más adelante está prevista la Copa Sudamericana, cuyo sorteo se realizará durante la semana del 18 de marzo y cuyo inicio está programado para el 7 de abril. El cruce internacional añadirá volumen competitivo en un contexto donde el equipo busca respuesta inmediata.

El diseño del calendario plantea un arranque demandante para Gallardo y su plantel, que intentarán dejar atrás una campaña anterior sin títulos y recuperar protagonismo en todos los frentes.