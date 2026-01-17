Segunda prueba para River: Gallardo prueba una formación alternativa ante Peñarol

River transita su etapa final de preparación antes del inicio del Torneo Clausura y este sábado tendrá una nueva medida para evaluar el rendimiento colectivo. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo enfrentará a Peñarol desde las 22.15.

Esta segunda presentación del año servirá para continuar ajustando detalles, dar rodaje a las incorporaciones y definir la base del once inicial antes del arranque del torneo. River llega con una victoria ante Millonarios en el primer amistoso, con gol de Gonzalo Montiel.

Rotación y minutos para los refuerzos

Después de la primera prueba del jueves, Gallardo volverá a mover piezas. La palabra clave River aparece en el centro de las expectativas por el posible debut de Aníbal Moreno desde el inicio, quien no estuvo convocado en el encuentro anterior y sería la novedad en la mitad de la cancha. El mediocampista reemplazaría a Fausto Vera y compartiría sector con Kevin Castaño, mientras que Matías Viña, otra de las incorporaciones, sumaría más minutos tras haber ingresado en el segundo tiempo ante el conjunto colombiano.

River ganó el primer amistoso del año. Foto: Archivo.

La intención del cuerpo técnico es que River llegue al debut oficial con la mayor parte del plantel en ritmo competitivo, más aún después de una pretemporada marcada por exigencias físicas y una grilla apretada de ensayos internacionales.

De esta manera, la formación del Millonario sería la siguiente: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño o Fausto Vera, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero Paniagua; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

El rival y el contexto del amistoso

Del otro lado estará Peñarol, que también se encuentra ajustando su puesta a punto. El conjunto uruguayo viene de un amistoso informal ante Independiente en el estadio Campeón del Siglo y buscará elevar su rendimiento en un escenario más formal, con público y transmisión confirmada.

El partido será televisado por la plataforma Disney+ Premium, en el marco de una gira que para River incluye compromisos de preparación en el exterior antes de regresar a Buenos Aires para la recta final del trabajo previo a la competencia oficial.

Anibal Moreno debutaría en el amistoso. Foto: Archivo.

Lo que se juega River en la pretemporada

Más allá del resultado, lo que busca Gallardo en estos ensayos es afianzar funcionamiento, evaluar sociedades y probar variantes tácticas. La dirigencia y el cuerpo técnico esperan que esta etapa permita integrar progresivamente a los refuerzos y sostener el nivel mostrado por algunos futbolistas que cerraron un positivo 2025.

El encuentro ante Peñarol marcará la última presentación de la semana y dejará indicios sobre cómo se perfila el once inicial para el inicio del Clausura, donde River aspira a llegar con intensidad, precisión y una identidad consolidada.