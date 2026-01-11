River debutó con triunfo en la Serie Río de la Plata ante Millonarios

River comenzó el 2026 con una victoria en la Serie Río de la Plata, al vencer 1-0 a Millonarios de Colombia en Montevideo, con gol de Gonzalo Montiel en el segundo tiempo.
River Plate arrancó el año futbolístico de manera positiva en la Serie Río de la Plata, al imponerse por 1-0 frente a Millonarios de Colombia en un amistoso internacional disputado en Montevideo. El encuentro se jugó en el estadio Gran Parque Central y dejó buenas sensaciones para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.
El único gol del partido llegó a los 22 minutos del complemento y fue convertido por el defensor Gonzalo Montiel, quien selló el triunfo del conjunto millonario en un duelo parejo, típico de pretemporada, pero con momentos de intensidad y buen ritmo.
De esta manera, River dio el primer paso con el pie derecho en la Serie Río de la Plata, un certamen amistoso que sirve como preparación para la exigente temporada que tendrá por delante el equipo de Núñez.
Un partido trabajado y con dominio alternado
Durante el primer tiempo, el desarrollo del juego fue equilibrado, con ambos equipos intentando imponer condiciones pero sin demasiadas situaciones claras de gol. River buscó manejar la pelota, mientras que Millonarios apostó por un esquema ordenado y transiciones rápidas.
En el complemento, el conjunto argentino logró mayor profundidad y comenzó a inclinar la cancha a su favor. El premio llegó a los 22 minutos cuando Gonzalo Montiel apareció en el área rival y definió con precisión su penal para marcar el 1-0 definitivo.
Tras el gol, River controló el trámite del partido con mayor solidez, cerrando espacios y administrando la ventaja, en un contexto donde Gallardo aprovechó para observar variantes y darle rodaje a distintos futbolistas.
Gallardo prueba y River piensa en Peñarol
Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo suma confianza en el inicio del 2026 y continúa su preparación dentro de la Serie Río de la Plata. El próximo compromiso será este sábado desde las 22 horas, cuando River enfrente a Peñarol de Montevideo en el Campus de Maldonado, en lo que será su segunda y última presentación en el torneo.