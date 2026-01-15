River suma dolores de cabeza en la recta final de la pretemporada: dos titulares son baja

River transita días decisivos antes del último ensayo veraniego. Para el duelo del sábado frente a Peñarol en Maldonado, Marcelo Gallardo ya sabe que no podrá contar con dos jugadores que suelen formar parte del once inicial. Aunque el amistoso era pensado como prueba fuerte de funcionamiento, la situación física de los protagonistas modificó la planificación y abrió un interrogante mayor: el estreno del Torneo Apertura frente a Barracas Central.

El cuerpo técnico adoptó en las últimas jornadas un esquema de trabajo equilibrado entre exigencia táctica y protección física, atento a la evolución día a día de los futbolistas afectados. En esta etapa, más que forzar regresos, la prioridad pasa por llegar al inicio oficial con la menor cantidad posible de dudas.

El caso Acuña y las variantes en el lateral

El panorama más prolongado es el de Marcos Acuña. El defensor arrastra un traumatismo en el primer dedo del pie izquierdo desde el comienzo de la pretemporada. La molestia lo obligó a entrenar con limitaciones tanto en San Martín de los Andes como en Punta del Este y ya lo había marginado del amistoso frente a Millonarios. Aunque realiza tareas físicas y ejercicios con pelota, la inflamación impide el impacto pleno y condiciona los plazos de recuperación.

Marcos "Huevo" Acuña. Foto: Archivo.

Con el calendario encima, Gallardo evalúa alternativas en el sector izquierdo: Matías Viña sumó minutos y dejó buenas sensaciones, mientras que Facundo González y Juan Portillo se presentan como opciones de respaldo en caso de necesidad.

El arco, sujeto a evolución

El otro foco de atención es el estado físico de Franco Armani. El arquero sufrió un desgarro en el gemelo derecho durante la primera etapa de la preparación y continúa trabajando diferenciado. En los últimos días se lo observó trotando, pero su disponibilidad para el inicio del torneo aún no está confirmada y dependerá del progreso en la última semana de trabajos.

Franco Armani. Foto: Archivo.

Mientras tanto, el arco parece tener dueño provisorio: Santiago Beltrán fue titular ante Millonarios, respondió con valla invicta y todo indica que repetirá ante Peñarol. Si Armani no llega en plenitud, también sería la opción para custodiar el arco de River en el debut oficial.

Lo que se juega Gallardo antes del Apertura

Para Gallardo, el amistoso ante Peñarol funcionará como laboratorio final. Más allá del resultado, River buscará sostener el ritmo competitivo y consolidar variantes en los sectores donde hubo ausencias.

Con la temporada a punto de comenzar, el entrenador deberá equilibrar cargas, observar respuestas y definir si el equipo llega con certezas o con bajas sensibles al inicio del calendario.