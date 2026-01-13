Gallardo recibe malas noticias: a River se le escapan dos refuerzos clave

River había logrado un arranque de mercado sólido con la presentación de Fausto Vera, Matías Viña y Aníbal Moreno, tres nombres pedidos por Marcelo Gallardo para renovar el mediocampo y la estructura defensiva.

Sin embargo, cuando la dirigencia se movió para apuntalar la delantera, el panorama se volvió más complejo y el inicio de semana dejó dos contratiempos relevantes.

El primero tiene como protagonista a Santino Andino, delantero de Godoy Cruz y una de las proyecciones más atractivas del fútbol argentino. Cuando las conversaciones entre clubes se encontraban encaminadas y en Núñez daban por probable la compra del 80 % del pase en una cifra cercana a los cinco millones de dólares, apareció el Panathinaikos de Grecia con una oferta superior a los diez millones de euros por el 75 %.

El jugador expresó su deseo de emigrar y la operación quedó virtualmente descartada para el conjunto de Núñez.

Santino Andino y Maher Carrizo. Foto: Archivo.

Las prioridades cambian y Europa manda

La segunda negativa involucra a Maher Carrizo, figura de Vélez y destacado en el último Mundial Sub 20. El acuerdo entre instituciones avanzaba en torno a los siete millones de dólares por el 50 % de la ficha, pero el propio futbolista decidió esperar por una oportunidad en el Viejo Continente. En ese contexto, el pase quedó detenido y desde Liniers no dieron señales de retomar la negociación.

Para Gallardo, que pidió alternativas en ofensivam, la doble caída obliga a revisar la lista de objetivos. También quedaron descartadas en las últimas semanas otras opciones del ámbito local y sudamericano, lo que vuelve más desafiante el armado del equipo para la Copa Libertadores, principal objetivo del calendario.