River venció a Peñarol por penales y se quedó con el amistoso en Uruguay

El equipo de Marcelo Gallardo empató 0-0 en los 90 minutos y se impuso 4-2 en la definición desde los doce pasos.
River Plate y Peñarol igualaron 0-0 en un amistoso de pretemporada correspondiente a los Clásicos Sudamericanos 2026, disputado en el Campus de Maldonado, pero el equipo argentino se impuso 4-2 en la definición por penales. La figura de la noche fue el arquero Santiago Beltrán, quien atajó un remate decisivo y cerró la preparación con una actuación destacada.
Desde el inicio, River intentó adueñarse del mediocampo y del control de la pelota, aunque un error de Lucas Martínez Quarta generó la primera acción de peligro para Peñarol. En esa jugada, Beltrán salió rápido, llegó antes al balón e impactó con Abel Hernández, quien sufrió una molestia en el tobillo y debió abandonar el partido a los siete minutos, siendo reemplazado por Facundo Batista. El encuentro tuvo poco de amistoso, con pierna fuerte y varias infracciones que cortaron el ritmo del juego durante buena parte del primer tiempo.
En los primeros 35 minutos no hubo situaciones claras de gol. River mostró algo más de juego, apoyado en la asociación entre Fausto Vera y Aníbal Moreno, y en la conducción de Juan Fernando Quintero, pese al mal estado del campo. La ocasión más clara del primer tiempo llegó en tiempo agregado, cuando Quintero asistió a Matías Viña, que quedó mano a mano pero definió desviado.
En el complemento, ambos entrenadores realizaron modificaciones. Peñarol tuvo la más clara a los cinco minutos, cuando Leandro Umpiérrez estrelló un remate en el travesaño. River atravesó su momento más flojo cerca de la hora de juego, lo que llevó a Marcelo Gallardo a realizar varios cambios. Con los ingresos, el equipo mejoró desde lo actitudinal, recuperó la pelota y volvió a aproximarse al arco rival, con buenas apariciones de Maximiliano Salas, Ian Subiabre y Tomás Galván. Subiabre, uno de los puntos altos del partido, estuvo cerca de marcar, pero el arquero Sebastián Britos respondió bien., publicó La Brújula.
El empate sin goles llevó a la definición por penales. Tras una serie pareja, River se impuso gracias a la atajada de Beltrán ante el remate de Alegre y a la conversión final de Subiabre. Más allá del resultado, River dejó una imagen irregular a una semana de su debut en el Torneo Apertura 2026, aunque Gallardo contará con algunos días más para ajustar detalles. La nota positiva fue la actuación de Beltrán, de 21 años, que aprovechó su oportunidad y cerró la pretemporada como una de las buenas noticias del equipo.