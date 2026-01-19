Club alberga familias evacuadas tras deslizamiento del Cerro Hermitte: “Se partieron las casas a la mitad”

El deslizamiento del Cerro Hermitte mantiene en vilo a la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, luego de que al menos 90 familias debieran ser evacuadas de manera preventiva por el riesgo que representa el movimiento de suelo en la zona. Ante la emergencia, el Club Atlético Florentino Ameghino se convirtió en un punto clave de asistencia para los vecinos afectados.

En diálogo con Elonce, Walter Asencio, presidente de la institución deportiva, describió el escenario que se vive desde hace varios días. “Es compleja. Estamos trabajando desde la madrugada de ayer, dando una mano a los vecinos de un barrio aledaño del club”, explicó.

El dirigente relató que el fenómeno no fue completamente inesperado. “En realidad, en la semana hubo un movimiento que hizo que se caigan paredones y que dio un aviso de lo que podía pasar. Ayer terminó haciendo un movimiento más o menos grande”, detalló, al tiempo que confirmó que hubo una nueva repetición del deslizamiento a las 5 de la mañana.

El impacto del movimiento del cerro

El deslizamiento del Cerro Hermitte provocó daños significativos en viviendas e infraestructura urbana. “Se levantaron los pisos de las calles y se partieron casas a la mitad”, señaló Asencio, remarcando la gravedad de la situación.

Respecto a lo que sintieron los vecinos durante la madrugada, el presidente del club contó: “Como si fuera algo sísmico. Un movimiento como que que se empieza a caer el cerro y como que suena la tierra”. Una experiencia que calificó como poco habitual para la región.

Actualmente, en el gimnasio del club se alojan personas de todas las edades y trabajan de manera conjunta con el municipio y otras instituciones para garantizar la atención necesaria.

Asistencia, solidaridad y un futuro incierto

En el lugar se brinda asistencia integral a los evacuados. “Hay ayuda municipal, del hospital, contención psicológica, médicos”, explicó Asencio. Además, destacó el rol solidario de la comunidad: “La gente se acercó a ayudar, gracias a Dios”.

Deslizmiento del Cerro Hermitte: club recibe a familias evacuadas en Comodoro Rivadavia - Elonce

Actualmente, una de las principales necesidades es la provisión de elementos de higiene personal, según señaló el presidente del club, quien valoró también el apoyo de fuerzas militares en la provisión de comidas.

Sobre el regreso a los hogares, el panorama aún es incierto. “Puede tardar como un mes, pero no hay no hay una confirmación oficial”, aclaró. Mientras tanto, el deslizamiento del Cerro Hermitte continúa siendo monitoreado por Defensa Civil, bomberos voluntarios y áreas municipales, mientras la ciudad se organiza para acompañar a las familias afectadas.