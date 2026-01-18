Evacuaron a más de 90 familias por el desplazamiento del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia

Un deslizamiento en el sector sur del cerro Hermitte, en Comodoro Rivadavia, provocó daños severos en viviendas y obligó a evacuar a más de 90 familias, principalmente de los barrios Sismográfica y El Marquesado. El episodio se produjo durante la madrugada de este domingo y mantuvo activo un operativo coordinado entre Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y áreas municipales.

Desplazamiento del terreno y daños estructurales

Vecinos relataron que durante la noche comenzaron a percibir ruidos, vibraciones y la aparición de grietas de gran tamaño en paredes, techos y pisos. Varias viviendas sufrieron colapsos parciales, lo que motivó la evacuación preventiva. La primera contención se realizó en el Club Talleres, mientras se habilitó el Hotel Deportivo para alojamiento transitorio.

Algunos habitantes se resistieron a abandonar sus hogares por temor a robos, aunque las autoridades insistieron en la prioridad de resguardar la vida ante el riesgo de colapso estructural.

Servicios comprometidos y operativo de seguridad

El movimiento del terreno afectó cañerías y líneas de gas, lo que incrementó el riesgo para quienes permanecían en el área. Se desplegó un operativo policial para custodiar las propiedades evacuadas y evitar hechos delictivos, medida que se extendió durante la madrugada y continúa en el territorio.

Paralelamente, los equipos municipales iniciaron el monitoreo de infraestructuras críticas y áreas de circulación.

Desplazamiento en Comodoro Rivadavia. Foto: Redes Sociales.

Evaluación técnica y monitoreo geológico

El secretario de Infraestructura del municipio, Fernando Ostoich, confirmó que el corrimiento del talud alcanzó aproximadamente 1.500 metros, afectando viviendas, calles, accesos y servicios básicos. Aunque se trata de una zona con antecedentes de inestabilidad, el funcionario señaló que la magnitud registrada fue inusual.

Desde el primer desplazamiento detectado el 18 de diciembre, se mantiene un seguimiento permanente del sector. En este marco, el municipio avanzó en convenios con SEGEMAR y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, para estudios geológicos específicos y monitoreo continuo del suelo.

Coordinación municipal y asistencia social

El intendente Othar Macharashvili encabezó una reunión con vecinos de Sismográfica para informar el estado de situación y coordinar acciones. Participaron funcionarios de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Humano y Familia, quienes explicaron los procedimientos técnicos y sociales en curso.

Desde esta última área se priorizó la atención de adultos mayores y personas con discapacidad, y se habilitaron canales de comunicación oficiales para evitar desinformación.

Relocalización, habitabilidad y próximos pasos

Ostoich aclaró que la relocalización no será automática y que cada caso será evaluado de manera individual, debido a que no todas las viviendas presentan el mismo nivel de afectación. Técnicos municipales realizan relevamientos diarios casa por casa.

Para garantizar seguridad en los servicios, se instalaron sensores de monitoreo en las redes de gas, con cortes nocturnos programados en algunos barrios para preservar cañerías y evitar filtraciones.

Números útiles y continuidad del trabajo

El municipio recordó que Defensa Civil mantiene guardia las 24 horas a través de los teléfonos 297-4040117 y 297-4042152, en un contexto que demanda prevención y información precisa mientras continúa evaluándose la evolución del cerro Hermitte.