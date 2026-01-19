Feliciano recibe a Ulises Daporta, jinete que salió subcampeón en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María

Con orgullo y expectativa, hoy llega a San José de Feliciano Ulises Ignacio Ramón Daporta, el jinete entrerriano que tuvo una actuación sobresaliente en el Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada, desarrollado en el marco del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, en la provincia de Córdoba. Su regreso despierta un fuerte sentimiento de reconocimiento en su ciudad natal, que ya se prepara para brindarle una cálida bienvenida.

Su arribo está previsto para este lunes, con horario a confirmar, y se invita a toda la comunidad a esperarlo en el tradicional Arco de acceso a la ciudad. Allí, vecinos, familiares y referentes del ámbito cultural y tradicionalista celebrarán el logro alcanzado por el representante de la delegación de Entre Ríos.

Ulises Daporta se consagró subcampeón en la exigente categoría Crina Limpia, una de las más complejas y prestigiosas del certamen, tras una definición ajustada frente a competidores de nivel internacional. El entrerriano demostró regularidad y templanza a lo largo de las jornadas de competencia.

Un logro destacado en un certamen continental

El campeonato reunió a destacados representantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, consolidando una vez más al festival de Jesús María como una de las máximas citas de la jineteada a nivel continental. En ese contexto de alta exigencia, Daporta logró posicionarse entre los mejores.

En la categoría Crina Limpia, el jinete entrerriano mantuvo una performance constante y finalizó segundo, a apenas dos puntos del ganador. El primer puesto quedó en manos del debutante uruguayo Agustín Miraballes Oyambure, quien logró cortar una prolongada racha de campeones brasileños en esta disciplina, según publicó La Voz de Córdoba.

El resultado final marcó: Crina Limpia: Ulises Ignacio Ramón Da Porta (Entre Ríos) – 61,65 puntos, un puntaje que ratifica el alto nivel técnico y deportivo del representante entrerriano.

Reconocimiento y orgullo para Feliciano

La llegada del jinete genera un fuerte impacto positivo en Feliciano. Su desempeño no solo representa un logro personal, sino también un reconocimiento para el trabajo y la tradición de la jineteada entrerriana.