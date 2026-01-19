Entrerriano ganó en la categoría "Canción Inédita" del Pre Cosquín 2026: “Cuando cantás algo que sentís, se nota”

REDACCIÓN ELONCE
El hecho de que un artista de Gualeguaychú ganara el Pre Cosquín 2026 vuelve a poner a Entre Ríos en lo más alto del folklore nacional. Damián Lemes fue consagrado en la categoría "Canción Inédita" y representará su obra en el escenario mayor.
El folklore entrerriano celebra una nueva consagración luego de que un artista de Gualeguaychú ganara el Pre Cosquín 2026 en la categoría "Canción Inédita". Se trata de Damián Lemes, músico y compositor que logró destacarse en la Plaza Próspero Molina, en Córdoba, con una obra profundamente arraigada a su historia personal y territorial.
En diálogo con Elonce, Lemes expresó su emoción tras el reconocimiento. “Muy contento como entrerriano y gualeguaychuense por llevar una historia tan simple como la de Doña Jeroma, una vecina de mi barrio que iba a los montes cercanos a buscar yuyos medicinales para las dolencias de sus vecinos”, relató sobre el origen de su canción.
El músico explicó que esa historia cotidiana fue la que logró conmover al jurado: “Ese micropago, esa pequeña aldea que pude llevar al escenario más importante del folklore argentino, al de Cosquín”. La obra, titulada La Yuyera, combina música, relato y una cuidada puesta en escena.
Una obra propia que llegó al escenario mayor
Consultado sobre el ritmo de la canción, el artista detalló: “Es un chamamé”. Además, destacó el trabajo colectivo que acompañó su presentación: “Me ayudaron amigos coreógrafos como Ángela Sarmiento y Félix Bon, para que después pueda cantar y tocar”.
Lemes confirmó que es autor tanto de la letra como de la música. Si bien no es su primera vez en Cosquín, esta participación tuvo un valor especial. “Este intento tenía de particular la intriga de llevar mi propuesta, mi voz en una canción propia”, afirmó.
Sobre el momento de la consagración, recordó: “Hay algo que pasa en ese escenario. Hay como una presencia indescriptible, una energía especial”.
Un mensaje para quienes sueñan con Cosquín
Al reflexionar sobre el camino recorrido, el músico dejó un mensaje para otros artistas: “Es animarse a contar los sencillos esplendores que tiene cada uno”. Y agregó: “Una historia bien contada puede ser de algo bien tuyo, si es genuino y es creíble, muchísimo mejor”.
Finalmente, remarcó que el reconocimiento no debe ser el único objetivo: “No tiene que bajar la motivación y las ganas de seguir haciendo cosas”. Así, con una canción nacida en su barrio, un artista de Gualeguaychú ganó el Pre Cosquín 2026 y llevará la voz entrerriana al corazón del folklore argentine el próximo 28 de enero.