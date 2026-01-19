Un camionero entrerriano murió tras ser atropellado en el sur correntino

Un camionero oriundo de Gualeguaychú, perdió la vida en un trágico siniestro vial ocurrido en la noche del domingo sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 352, en jurisdicción de la ciudad correntina de Mocoretá.

De acuerdo a la información oficial, el hecho se registró alrededor de las 22:30 horas, cuando el hombre, de apellido Galante, fue embestido por un automóvil mientras se encontraba sobre la cinta asfáltica del carril oeste. Como consecuencia del violento impacto, sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.

Foto: El Litoral de Corrientes

En el episodio estuvieron involucrados al menos dos vehículos. Un automóvil particular habría sido el que impactó directamente al camionero, mientras que otro rodado, momentos antes, habría perdido un portaequipaje sobre la calzada. Esa situación habría generado una secuencia de hechos que derivó en el desenlace fatal.

Efectivos policiales, personal de emergencias médicas, Bomberos Voluntarios y agentes de Seguridad Vial desplegaron un operativo en la zona para asistir la situación, balizar el sector y ordenar el tránsito sobre la ruta, que permaneció parcialmente restringido durante varias horas.

El fallecimiento del camionero fue constatado por personal de salud que intervino en el lugar, indica el sitio MonteCaseros Online.