 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Tragedia vial sobre la Ruta 14

Un camionero entrerriano murió tras ser atropellado en el sur correntino

Un camionero de Gualeguaychú murió al ser atropellado en la ruta 14 cuando intentó recoger un portaequipajes que había perdido otro vehículo.  

19 de Enero de 2026
Tragedia en la ruta 14
Tragedia en la ruta 14 Foto: El Litoral de Corrientes

Un camionero de Gualeguaychú murió al ser atropellado en la ruta 14 cuando intentó recoger un portaequipajes que había perdido otro vehículo.  

Un camionero oriundo de Gualeguaychú, perdió la vida en un trágico siniestro vial ocurrido en la noche del domingo sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 352, en jurisdicción de la ciudad correntina de Mocoretá.

 

De acuerdo a la información oficial, el hecho se registró alrededor de las 22:30 horas, cuando el hombre, de apellido Galante, fue embestido por un automóvil mientras se encontraba sobre la cinta asfáltica del carril oeste. Como consecuencia del violento impacto, sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.

Foto: El Litoral de Corrientes
Foto: El Litoral de Corrientes

En el episodio estuvieron involucrados al menos dos vehículos. Un automóvil particular habría sido el que impactó directamente al camionero, mientras que otro rodado, momentos antes, habría perdido un portaequipaje sobre la calzada. Esa situación habría generado una secuencia de hechos que derivó en el desenlace fatal.

 

Efectivos policiales, personal de emergencias médicas, Bomberos Voluntarios y agentes de Seguridad Vial desplegaron un operativo en la zona para asistir la situación, balizar el sector y ordenar el tránsito sobre la ruta, que permaneció parcialmente restringido durante varias horas.

 

El fallecimiento del camionero fue constatado por personal de salud que intervino en el lugar, indica el sitio MonteCaseros Online.

 

Temas:

camionero Gualeguaychú fallecido ruta 14 Corrientes Monte Caseros
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso