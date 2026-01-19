Familiares del hombre fallecido al caer de un colectivo piden datos para esclarecer lo ocurrido

La familia de Ricardo Miguel Centurión, el hombre de 77 años fallecido al caer de un colectivo, solicitó públicamente colaboración para esclarecer las circunstancias del hecho ocurrido el 12 de enero de 2026, tras un incidente registrado cuando intentaba descender de una unidad del transporte urbano de pasajeros en Paraná.

Según indicaron los familiares, Centurión murió como consecuencia de múltiples fracturas y lesiones en órganos vitales. De acuerdo con la información preliminar brindada por la Fiscalía interviniente, las heridas se produjeron en el marco del hecho ocurrido al momento de bajar del colectivo.

En el escrito, la familia expresó su agradecimiento a las personas que asistieron a la víctima y a quienes hicieron llegar muestras de afecto en medio del dolor. Al mismo tiempo, manifestaron su decisión de avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido. “Sus familiares, amigos y seres queridos estamos buscando esclarecer lo sucedido, por eso solicitamos su colaboración”, señalaron.

Indicaron además que se encuentran colaborando activamente con la investigación judicial para que las circunstancias del hecho puedan determinarse en su totalidad. En ese sentido, expresaron su confianza en el trabajo de la Fiscalía para que, una vez reunida toda la evidencia, se establezcan las responsabilidades que correspondan.

La familia remarcó que el objetivo central es que se conozca la verdad completa sobre lo ocurrido, que se determine cómo y por qué sucedió el hecho y que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse. También subrayaron la importancia de resguardar la seguridad de todos los usuarios del transporte público.

Por último, solicitaron que quienes hayan presenciado el episodio o cuenten con información relevante, ya sean pasajeros, transeúntes, choferes de otras unidades o comerciantes de la zona, se comuniquen de manera privada a los teléfonos 343-6215784 y 343 - 6453621. Consideran que “toda colaboración resulta fundamental para el avance de la causa”. Elonce.com