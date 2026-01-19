El hombre que murió al ser picado por abejas en Entre Ríos era turista: su identidad

Un turista murió al ser picado por abejas. En las últimas horas de este domingo, un hombre fue encontrado sin vida en una zona rural del paraje Talitas, en el departamento Uruguay. Según trascendió, se escucharon gritos de auxilio y posteriormente hallaron el cuerpo en un pajonal, dentro de un monte.

La víctima fue identificada como Leonardo Singereiski, de 60 años, quien se encontraba en el lugar en calidad de turista. El hecho se registró alrededor de las 20.50 horas, en jurisdicción de Comisaría Colonia Talita, más precisamente en un campo conocido como “La Titina”, ubicado en cercanías de un arroyo y sectores de monte.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar gritos de auxilio provenientes del monte, lo que motivó un rápido despliegue en el área. Al arribar al lugar, se tomó contacto con el encargado del establecimiento rural, quien aportó datos sobre lo sucedido.

Posteriormente, tras un rastrillaje en la zona, fue hallado el cuerpo sin vida de Singereiski, tendido en el pasto, en inmediaciones de colmenas, presentando numerosas picaduras de abejas, indica el sitio Uruguayenses.

Las actuaciones quedaron a disposición de la justicia y se buscará determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento del hombre.