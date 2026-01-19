 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

El hombre que murió al ser picado por abejas en Entre Ríos era turista: su identidad

Se confirmó que el hombre de 60 años encontrado sin vida en el paraje Talitas, era turista y tenía numerosas picaduras de abejas.  

19 de Enero de 2026
Un turista murió tras ser picado por abejas
Un turista murió tras ser picado por abejas

Se confirmó que el hombre de 60 años encontrado sin vida en el paraje Talitas, era turista y tenía numerosas picaduras de abejas.  

Un turista murió al ser picado por abejas. En las últimas horas de este domingo, un hombre fue encontrado sin vida en una zona rural del paraje Talitas, en el departamento Uruguay. Según trascendió, se escucharon gritos de auxilio y posteriormente hallaron el cuerpo en un pajonal, dentro de un monte.

 

La víctima fue identificada como Leonardo Singereiski, de 60 años, quien se encontraba en el lugar en calidad de turista. El hecho se registró alrededor de las 20.50 horas, en jurisdicción de Comisaría Colonia Talita, más precisamente en un campo conocido como “La Titina”, ubicado en cercanías de un arroyo y sectores de monte.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar gritos de auxilio provenientes del monte, lo que motivó un rápido despliegue en el área. Al arribar al lugar, se tomó contacto con el encargado del establecimiento rural, quien aportó datos sobre lo sucedido.

 

Posteriormente, tras un rastrillaje en la zona, fue hallado el cuerpo sin vida de Singereiski, tendido en el pasto, en inmediaciones de colmenas, presentando numerosas picaduras de abejas, indica el sitio Uruguayenses.

 

Las actuaciones quedaron a disposición de la justicia y se buscará determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento del hombre.

Temas:

abejas Concepción del Uruguay turista Talitas fallecido identidad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso