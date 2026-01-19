Tres personas fueron atacadas por avispas en Paraná: una mujer terminó en el hospital

Vecinos de la zona sur de Paraná manifestaron su preocupación por el ataque de avispas o camachuis.

El viernes por la tarde en calle Artigas, entre Santo Dominguez y Manuel Brugo, tres personas fueron víctimas de estos insectos. Una mujer se llevó la peor parte, al igual que un joven al cual otro hombre intentó ayudar espantándole las avispas y por lo cual también fue atacado.

La mujer quedó con, al menos 40 picaduras. Según indica Uno, horas más tarde se descompuso con vómitos y debió ser asistida en el hospital Militar de Paraná, donde le trataron el envenenamiento con un antiestamínico. Profesionales explicaron que la gravedad del cuadro depende de la cantidad de toxina inoculada y de la alergia de la persona a ese veneno.

Los vecinos desconocen provino el enjambre ya que como aparecieron se retiraron. Tampoco se sabe si el camachuí o panal está en la zona o si llegaron en nube al lugar.

El martes de la semana pasada, personal de Control Urbano del Municipio intervino para erradicar un camachuí que se había formado en un semáforo en Peatonal y Urquiza, y que constituía un peligro para los transeúntes.