Encontraron un hombre fallecido en una zona rural: investigan si lo picó una abeja

Un hombre fue encontrado sin vida durante la noche del domingo en una zona rural del paraje Talitas, en el departamento Uruguay. Según trascendió, el hecho se habría producido, luego de que se escucharan gritos en la zona, posteriormente un cuerpo fue hallado en un pajonal, dentro de un monte cercano.

De acuerdo a las primeras informaciones, una de las hipótesis que se analiza está vinculada a una posible picadura de abejas, aunque las causas exactas del fallecimiento permanecen bajo investigación, informó Radio La Voz.

El hallazgo generó un amplio despliegue de efectivos, que preservaron la escena y dieron intervención a la Justicia. Las autoridades aguardaron los resultados de las pericias y de la autopsia para determinar con precisión qué provocó el deceso del hombre.

Segundo hecho bajo investigación

Además, durante la misma jornada se registró otro hecho luctuoso en la ciudad de Concepción del Uruguay. Cerca de las 19 horas, efectivos policiales acudieron a una vivienda ubicada en la zona del Multieventos, sobre calle Scelzi, entre Belgrano y Estrada, donde fue encontrada una joven sin vida en el interior de su domicilio, dio a conocer el medio Uruguayenses.

Según trascendió, la víctima llevaría varios días fallecida, aunque este dato también formó parte de la investigación en curso. En el lugar se realizaron las diligencias de rigor y se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes.