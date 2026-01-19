Picaduras de abejas y alacranes: una especialista explica cómo actuar

Las últimas semanas registraron varios casos de personas atacadas por abejas en Paraná y zonas cercanas, mientras que también se notificaron picaduras de alacranes, una situación habitual en pleno verano.

Consultada sobre el tema, Silvina Saavedra, médica veterinaria especialista en epidemiología, explicó que estos insectos y arácnidos aumentan su actividad en esta época por cuestiones reproductivas y búsqueda de alimento.

“De por sí no van a venir a atacarnos. La agresión aparece como defensa cuando se sienten amenazadas”, señaló.

Silvina Saavedra, médica veterinaria especialista en epidemiología. Foto: Elonce.

Abejas: cómo evitar el ataque

Saavedra aclaró que una sola picadura puede ser grave para personas alérgicas y que, en ataques múltiples, el riesgo también crece. “Cuando pica una, libera feromonas que atraen a otras. Por eso no hay que hacer movimientos bruscos si están rondando”, indicó.

Si se produce la picadura, recomendó colocar hielo y consultar rápidamente, especialmente en quienes ya tuvieron reacciones previas. En cuadros de anafilaxia, el agravamiento ocurre en pocos minutos.

Abeja.

Alacranes: prevención en el hogar y atención pediátrica

Respecto a los alacranes, remarcó que habitan en desagües, grietas, pilas de escombro o ladrillos y que la clave es impedir su ingreso a las viviendas mediante rejillas sanitarias o mallas. También recomendó evitar fumigaciones improvisadas, ya que pueden empujarlos hacia el interior.

En caso de picadura en niños, la indicación es colocar hielo y trasladar al Hospital de Niños para evaluar la necesidad de antitoxina.

Saavedra recordó que Paraná cuenta desde hace dos décadas con un alacranario municipal, donde se acopian ejemplares que luego se envían al Instituto Malbrán para la elaboración del suero. Los ejemplares pueden entregarse en distintos centros asistenciales, siempre que su captura no implique riesgo.

Alacrán.

Mosquitos y dengue: otro desafío estival

La especialista también llamó a sostener la prevención contra el Aedes aegypti, vector del dengue. “El mosquito se cría donde le damos agua. Si eliminamos esos recipientes, no hay reproducción y no hay transmisión”, afirmó.