Más de 46 mil vehículos pasaron por el Túnel Subfluvial en el recambio de quincena

El Túnel Subfluvial volvió a ser uno de los principales corredores turísticos del litoral durante el recambio de quincena. Según precisaron autoridades del puesto caminero ubicado del lado de Paraná, el movimiento vehicular aumentó entre jueves y domingo, con cifras que reflejan el tránsito propio del período vacacional rumbo a distintos destinos de Entre Ríos, Brasil y Uruguay.

La dinámica del Túnel Subfluvial, que históricamente concentra gran parte del turismo terrestre estival, se mantuvo con normalidad aunque con mayor exigencia operativa.

Los números del recambio

El comisario Fabricio Erbetta informó que se registraron 25.122 ingresos y 21.130 egresos, señalando que la diferencia respecto del fin de semana anterior osciló entre 1.500 y 1.800 vehículos, lo que confirma el impacto del recambio de quincena.

Puesto caminero del Túnel Subfluvial. Foto: Elonce.

El grueso del movimiento provino desde Rosario, Córdoba y Santa Fe, con destinos de salida hacia Uruguay y Brasil, además de las ciudades entrerrianas que ofrecen termas y atractivos de verano.

Controles y alcoholemia

Erbetta detalló que se efectuaron 973 controles de alcoholemia, con tres resultados positivos. De acuerdo con el funcionario, en comparación con años previos se evidencia una baja en las infracciones y una mayor conciencia respecto de la Ley Nacional de Tránsito.

Las verificaciones también incluyeron documentación personal, papeles del vehículo y el cumplimiento de límites de velocidad.

Comisario Fabricio Erbetta. Foto: Elonce.

Recomendaciones para la circulación

Ante la continuidad de la temporada turística, desde la fuerza insistieron en planificar los traslados, programar detenciones en viajes largos y alternar conductores cuando sea posible.

El comisario subrayó que estos cuidados contribuyen a reducir la siniestralidad y a mantener fluidez en un corredor estratégico para la región.