Operativo de seguridad en el Thompson: no se podrá ingresar con bebidas alcohólicas a la playa

REDACCIÓN ELONCE
El comisario Jorge Pérez confirmó a Elonce que ya está en marcha un amplio operativo de seguridad en el balneario Thompson, con controles, restricciones y refuerzo policial.
La Policía de Entre Ríos implementa un importante operativo de seguridad con motivo de la realización de la Fiesta de la Playa, que se desarrolla en el balneario Thompson de la ciudad de Paraná. El dispositivo incluye la participación de más de 150 efectivos policiales y se extenderá durante ambas jornadas del evento.
Así lo confirmó a Elonce el comisario Jorge Pérez, jefe de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, quien explicó que el despliegue está activo desde las primeras horas del sábado.
“Estamos presentes en lo que es el balneario Thompson para lo que va a ser la primera edición de la Fiesta de la Playa en nuestra ciudad capital. Ya tenemos implementado el dispositivo de seguridad, dispuesto por la Jefatura Central de Policía a través de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública”, señaló.
El funcionario detalló que el operativo se desarrolla de manera articulada con la Jefatura Departamental Paraná y contempla un amplio despliegue de recursos humanos. “Tenemos varios recursos, no solamente personal policial apostado en el balneario, el camping y la playa donde se realiza el evento, sino también en los accesos para el ingreso y egreso del público”, explicó.
Restricciones y controles en el predio
Pérez remarcó que, si bien el evento es de acceso libre y gratuito, se dispusieron restricciones puntuales con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes. “Va a haber una serie de restricciones, entre ellas el acceso a la playa con bebidas alcohólicas y, sobre todo, con botellas de vidrio. No se va a poder ingresar con ese tipo de elementos al predio del evento”, advirtió.
En cuanto a la circulación vehicular, indicó que el tránsito en el balneario Thompson será libre y estará regulado por áreas municipales. “La transitabilidad va a estar a cargo de la Dirección de Tránsito Municipal y del área de Control Urbano. Si es necesario realizar algún corte, aunque sea periódico, ya está previsto”, sostuvo.
Refuerzo en zonas aledañas
El jefe policial precisó que el operativo contempla un refuerzo especial en los horarios de mayor concurrencia. “Tenemos cerca de 150 efectivos policiales. La presencia más fuerte será desde las 15, pensando en el horario vespertino y nocturno”, indicó.
Además, confirmó que habrá cobertura en sectores externos al predio principal. “Está reforzado todo lo que es el perímetro externo, como avenida Ramírez, Ramírez Norte, Soler, Ambrosetti, Dugratti, 3 de Febrero, Uranga y Crespo. El público va a notar una importante presencia policial en todas esas zonas”, afirmó.
Llamado a la responsabilidad
Finalmente, el comisario Jorge Pérez destacó el objetivo preventivo del operativo y apeló a la conducta responsable de los asistentes. “Nuestra principal misión es brindar seguridad. Queremos que esta primera fiesta se pueda vivir en familia y, ojalá, que se siga realizando en nuestra ciudad, siempre con respeto y responsabilidad”, concluyó.
El operativo de seguridad se mantendrá activo hasta el domingo, una vez finalizada la presentación del último artista en el balneario Thompson de Paraná. Elonce.com