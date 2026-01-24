 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Operativo de tránsito

Dónde estacionar y los ingresos para ir a la Fiesta de la Playa en el Thompson

Este fin de semana se realizará la Fiesta de la Playa en el Thompson y la Municipalidad dispuso un operativo especial de tránsito en las inmediaciones.

24 de Enero de 2026
Habrá operativo de tránsito por la fiesta en el Thompson
Habrá operativo de tránsito por la fiesta en el Thompson

Este fin de semana se realizará la Fiesta de la Playa en el Thompson y la Municipalidad dispuso un operativo especial de tránsito en las inmediaciones.

La Municipalidad planificó un operativo especial de tránsito para garantizar circulación ordenada y segura en el marco de Viví Fiesta de la Playa en el Thompson, un evento que se realizará este sábado 24 y domingo 25 de enero.

 

El ingreso vehicular será exclusivamente por calle Augusto Bravard, para aquellos que ingresen desde Avenida Ramírez.

 

En este sentido, Bravard será la arteria habilitada para salir de la zona del Thompson. La primera opción es continuar por la arteria hasta calle Raúl Patricio Solanas, en dirección a la zona del Club Naútico. La segunda alternativa es dirigirse -luego de pasar calle Pablo Mantegazza- en dirección hacia la rotonda que conecta con Puerto Sánchez y subir por Paul Harris para retomar nuevamente Avenida Ramírez.

Puntos de estacionamiento

Se recuerda que habrá dos zonas de estacionamiento, una de ellas en la zona del Espigón, destinada a personas con movilidad reducida. El segundo punto de estacionamiento será en la zona de la Rotonda de Puerto Sánchez, lindero al predio de la Fiesta.

 

Temas:

Fiesta de la Playa Thompson Paraná estacionamiento operativo de tránsito
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso