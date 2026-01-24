Dónde estacionar y los ingresos para ir a la Fiesta de la Playa en el Thompson

Habrá operativo de tránsito por la fiesta en el Thompson

La Municipalidad planificó un operativo especial de tránsito para garantizar circulación ordenada y segura en el marco de Viví Fiesta de la Playa en el Thompson, un evento que se realizará este sábado 24 y domingo 25 de enero.

El ingreso vehicular será exclusivamente por calle Augusto Bravard, para aquellos que ingresen desde Avenida Ramírez.

En este sentido, Bravard será la arteria habilitada para salir de la zona del Thompson. La primera opción es continuar por la arteria hasta calle Raúl Patricio Solanas, en dirección a la zona del Club Naútico. La segunda alternativa es dirigirse -luego de pasar calle Pablo Mantegazza- en dirección hacia la rotonda que conecta con Puerto Sánchez y subir por Paul Harris para retomar nuevamente Avenida Ramírez.

Puntos de estacionamiento

Se recuerda que habrá dos zonas de estacionamiento, una de ellas en la zona del Espigón, destinada a personas con movilidad reducida. El segundo punto de estacionamiento será en la zona de la Rotonda de Puerto Sánchez, lindero al predio de la Fiesta.