Emprendedores y artesanos se destacan en la Fiesta de la Playa: “Queremos mostrarles a locales y turistas la calidad de su trabajo”

REDACCIÓN ELONCE
El Balneario Thompson de Paraná exhibe a emprendedores y artesanos en la Fiesta de la Playa. Además, habrá actividades culturales, deportivas y gastronómicas para toda la familia.
Este fin de semana, el Balneario Thompson se convierte en el epicentro de la Fiesta de la Playa, un evento público-privado, que destaca por su enfoque en la cultura, el deporte y, por supuesto, el emprendedurismo y la artesanía local. Durante dos días, el paseo se llena de vida con una variada oferta de actividades pensadas para toda la familia, con acceso gratuito y una propuesta adaptada a la ocasión.
Oscar Bustamante, subsecretario de Producción de la Municipalidad, destacó la participación de 11 emprendedores y artesanos que estarán presentes en el evento. "Es un esfuerzo conjunto con los paradores del Thompson, quienes trabajan durante todo el año en este espacio. Queremos mostrar a los paranaenses, turistas y excursionistas la calidad del trabajo de nuestros artesanos y emprendedores locales", afirmó a Elonce.
Los visitantes podrán disfrutar de productos únicos, creados con dedicación y creatividad, en un ambiente familiar y accesible.
Actividades para todos los gustos y edades
Además de los puestos de artesanía, la Fiesta de la Playa ofrece una oferta gastronómica variada con ocho food trucks, ideales para disfrutar en familia. El evento también cuenta con una destacada programación deportiva, con competencias organizadas por clubes y federaciones locales. Los visitantes podrán presenciar desde partidos hasta exhibiciones, uniendo deporte y entretenimiento.
El escenario principal será otro de los atractivos del evento, con una programación musical que incluirá desde artistas locales hasta números de jerarquía nacional. "A partir de las primeras horas de la tarde, el escenario estará vibrante con excelentes artistas locales, culminando con la actuación de Mario Pereyra el sábado y la T y la M el domingo", comentó Bustamante.
Seguridad y comodidad para los visitantes
Con la expectativa de una gran concurrencia, el evento cuenta con un operativo de prevención y control de la circulación vehicular. Las autoridades locales han habilitado diversas vías de acceso y han recomendado a los asistentes estar atentos a las redes sociales del municipio para obtener información actualizada sobre los horarios y rutas de acceso.
Bustamante también recordó que, para garantizar la seguridad y el bienestar de los asistentes, "solo se podrán ingresar conservadoras sin alcohol y sin botellas de vidrio hasta las 17". De esta manera, se busca ofrecer un ambiente seguro y cómodo para todos, cuidando especialmente a las familias que disfrutarán de este evento.